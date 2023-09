Beliebte Reiseziele für unvergessliche Urlaube mit Freunden

Österreich bietet genau dafür unglaublich viele attraktive Reiseziele, die sich sowohl im Sommer als auch im Winter perfekt anbieten. Ob entspannender Städteausflug bei sonnigem Wetter oder aufregender Skiurlaub in einem der vielen Skigebiete – es gibt viele Möglichkeiten im ganzen Land. Jedoch kann eine frühzeitige Vorbereitung ausgesprochen wichtig sein.

Denn während der Urlaubszeiten sind viele Hotels bereits ausgebucht. Schicke Ferienwohnungen können eine ideale Alternative sein, weil sie auch deutlich mehr Platz für gemeinsame Aktivitäten bieten. Auf Plattformen wie Rentola Österreich gibt es viele Mietwohnungen im ganzen Land, die sich sogar für einen Kurzurlaub mit den Freunden eignen.

Wien als zentraler Treffpunkt im Land

Die Hauptstadt Wien liegt zwar nicht im Zentrum des Landes, aber sie ist dennoch perfekt angebunden. Eine Anreise ist mit allen Transportmitteln praktisch und funktioniert sogar aus dem Ausland sehr einfach. Wenn Freunde also aus mehreren Ländern zusammenkommen, dann ist Wien genau die richtige Adresse dafür. Doch bietet die Stadt nicht nur logistische Vorteile, sondern vor allem sehr viel Kultur, Geschichte und unzählige aufregende Aktivitäten.

Damit eignet sie sich hervorragend für einen zwei- bis dreitägigen Städteurlaub, bei dem man gemeinsam die Stadt erkundet. Zu den Sehenswürdigkeiten von Wien gehört beispielsweise das historische Zentrum der Stadt, in dem sich ein historisches Bauwerk an das nächste reiht. Ein weiteres Highlight ist natürlich das imposante Schloss Schönbrunn, das Besucher aus aller Welt anlockt. Wien hat darüber hinaus aber noch unzählige weitere Sehenswürdigkeiten zu bieten.

Gemeinsam die Krimmler Wasserfälle erkunden

Wer hingegen lieber der Großstadt entfliehen möchte, der erkundet gemeinsam mit den Freunden die atemberaubenden Krimmler Wasserfälle. Diese haben den beschaulichen kleinen Ort Krimml im ganzen Land bekannt gemacht. Der Wasserfall selbst erreicht eine Höhe von 380 Meter und ist damit der höchste in ganz Europa, der Anblick wird dabei zum absoluten Naturspektakel.

Die Anreise gelingt am besten mit dem eigenen Auto, weil der Ort doch ein wenig abgelegen 100 km östlich von Innsbruck liegt. Anschließend bietet sich Freunden eine perfekte Gelegenheit, auf einem der vielen Wanderwege die umliegende Natur zu erkunden. Es befinden sich einige Aussichtsplattformen in unmittelbarer Umgebung, um die einzigartige Schönheit der Krimmler Wasserfälle aus allen Blickrichtungen einfangen zu können.

In Salzburg auf den Spuren von Mozart

Ein weiteres ausgezeichnetes Reiseziel in Österreich ist die UNESCO-Weltkulturstadt Salzburg, die wie keine andere mit der Geschichte von Mozart verbunden ist. Das Geburtshaus des einflussreichen Komponisten der klassischen Musik steht noch heute bestens restauriert in Salzburg. Musikliebhaber aus der ganzen Welt werden darin auf eine kleine Zeitreise geführt, um ins Leben des früh verstorbenen Ausnahmekünstlers eintauchen zu können.

Salzburg ist sonst vor allem für seine imposanten Burgen und Schlösser bekannt, allen voran die Festung Hohensalzburg, die über der Stadt thront. Schloss Hellbrunn und Schloss Mirabell sind ebenso eindrucksvolle Sehenswürdigkeiten, die jeder Salzburg-Besucher unbedingt gesehen haben sollte. Weitere Highlights sind unter anderem der Dom, die Getreidegasse, der Zoo und die vielen bedeutenden Museen der Stadt.

Die Tscheppaschlucht in Ferlach bestaunen

Aktive Reisende, die mit Freunden nach einem besonderen Nervenkitzel suchen, können einen Abstecher in die atemberaubende Tscheppaschlucht in Ferlach machen. Diesel liegt gut erreichbar südlich von Klagenfurt am Wörthersee und ist besonders im Sommer ein beliebtes Ausflugsziel für Wanderer aus dem ganzen Land. Es gibt nämlich viele schöne und anspruchsvolle Wanderwege, die einen durch die faszinierende Tscheppaschlucht führen.

Am Ende erwartet einen dann die Teufelsbrücke, die sich über den Wasserfall der Schlucht hinweg erstreckt. Diese erlaubt Reisenden ein einfaches Überqueren, bietet sich aber auch hervorragend für einen gemeinsamen Schnappschuss mit den Freunden an. Natürlich ist die ganze Umgebung zum Wandern und Erkunden geeignet, sodass garantiert keine Langeweile aufkommt.

Im Skigebiet Arlberg die Pisten unsicher machen

Zur Winterzeit bietet sich in Österreich ein aufregender Skiurlaub an, um gemeinsam auf der Skipiste Spaß haben zu können. Es gibt viele ausgezeichnete Skigebiete, so zum Beispiel das größte Skigebiet Arlberg zwischen Vorarlberg und Tirol. Insgesamt finden sich 302 Pistenkilometer für Anfänger und Fortgeschrittene wieder, die insgesamt 88 Liftanlagen bringen einen schnell wieder zur Spitze.

Drumherum befinden sich zahlreiche kleine Orte, die mit tollen Hotels und ausgezeichneten Restaurants locken. Wer beispielsweise mit seinen Freunden im schönen Ort St. Anton unterkommt, kann von einer guten Versorgung profitieren und erreicht dennoch die Skipiste in wenigen Minuten. Das macht den Skiurlaub in Österreich zu einem praktischen und unvergesslichen Erlebnis.

