Eine Bar für durstige Bienen einfach selbst basteln

Trockenperioden machen Bienen zu schaffen, weil sie durch den Durst geschwächt werden. Wildbienen haben bei Trockenheit außerdem Probleme beim Nestbau. Sie brauchen Wasser um das Material, mit dem sie die Nisthöhlen verschließen, geschmeidig zu machen. Lebensrettend für die Bienen ist eine Tränke, die ganz einfach selbst gemacht werden kann. "Die Umweltberatung" hat eine Do-it-yourself-Anleitung dafür und außerdem viele weitere Tipps zur Unterstützung der Bienen.

Fehlender Regen führt dazu, dass Insekten keine natürlichen Wasserquellen vorfinden. Zusätzlich bilden Blütenpflanzen in Trockenperioden wenig bis gar keinen Nektar. Die Trockenheit setzt also den Bienen sehr zu. „Bienen leiden, wenn sie kein Wasser in ihrer Umgebung finden. Es braucht nur eine Schale, Steine, Moos und Wasser, um ihnen über die trockene Zeit zu helfen“, erklärt Björn Schoas von "Die Umweltberatung".

Bauanleitung für eine Bienentränke

Folgende Materialien werden gebraucht:

eine flache Schale

Steine

Moos

Wasser

Die Steine in die Schale legen. Die Schale mit frischem Wasser soweit auffüllen, dass die Steine mindestens zur Hälfte aus dem Wasser schauen. Dazwischen und am Rand wird Moos verteilt, damit Bienen - und zahlreiche weitere Insekten - genügend Landeflächen finden, um gefahrlos ans Wasser zu gelangen. Damit sich keine Krankheitserreger ausbreiten, sollte das Wasser am besten täglich ausgetauscht werden.

Wasserflächen abdecken

Auf der Suche nach Wasser landen Bienen und andere Insekten leider auch in Pools und Planschbecken und ertrinken. Die einzige Möglichkeit das zu verhindern, ist das Abdecken der Wasserflächen.

www.umweltberatung.at/diy-bienentraenke