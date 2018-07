„Die Hersteller arbeiten zwar stetig an einer Verbesserung der Sensoren an den Rasen-Robotern, trotzdem kommt es regelmäßig zu – teils tödlichen - Schnittverletzungen von Tieren“, erklärt VIER PFOTEN-Expertin Brigitte Kopetzky in einer Aussendung am Donnerstag.

Igel sind die häufigsten Opfer

Gerade Igel trifft es sehr oft: „Sie flüchten nicht, sondern rollen sich bei Gefahr ein. Daher sind sie immer wieder Opfer der Mähgeräte. Entweder sind verenden gleich, oder sie tragen extrem schwere Verletzungen davon“, meint Expertin Kopetzky.

In der von "Vier Pfoten" geführten Eulen- und Greifvogelstation (EGS) in Haringsee im Marchfeld musste kürzlich ein verletzter kleiner Igel von seinem Leiden erlöst werden, der unter den Rasenroboter gekommen war.

Auch Insekten und Amphibien sind häufige Opfer von Rasenrobotern, besonders wenn man diese in der Nacht arbeiten lässt. „Auch wenn sie vielen Menschen nicht so am Herzen liegen: Sie fehlen dann dem funktionierenden Ökosystem in der Natur“, sagt Kopetzky. Und nicht zuletzt können diese Roboter für unsere Heimtiere gefährlich werden. Brigitte Kopetzky rät, Hund, Katze und Co keinesfalls in den Garten zu lassen, wenn der Roboter läuft.

"Vier Pfoten" empfiehlt Tierliebhabern generell, entweder auf Rasenroboter zu verzichten oder ihn mit persönlicher Aufsicht einzusetzen: „Am besten ist es, den Roboter nur unter Beobachtung untertags zu nutzen. Bevor man ihn benutzt, sollte man die Wiese genau absuchen und Heimtiere keinesfalls in den Garten lassen. Das Beste aus Tierschutz- und Naturschutzsicht wäre es natürlich, einen naturnahen Garten zu haben, in dem Vögel und kleine Wildtiere Nahrung und Schutz finden“, so Expertin Brigitte Kopetzky.