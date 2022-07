Ameisenhügel: Von Zusammenhalt und Ameisensäure

Werbung

Wer hat sie nicht schon beobachtet, die interessanten und schönen Ameisenhügel oder Ameisenhaufen? Meist an Lichtungen oder am Waldesrand gelegen, werden diese Hügelnester oft auch zur Markierung von Wanderwegen genutzt. Ihre Bewohner sind Insekten der Familie Formicidae, also Ameisen. In Niederösterreich sind es zumeist die Vertreter der Waldameisen (Gattung Formica), die solche Gebilde bauen. Derartige Ameisennester werden oft auch als Streukuppeln bezeichnet. Diese Nestform dient der besseren Durchlüftung und Wärmespeicherung. Meist sind sie einseitig an einen Baumstumpf oder Stamm gelehnt. In einem Hügelnest können 200 000 bis zu 2 000 000 Tiere leben.

Die Ameisen bevölkern unsere Erde seit über 100 Millionen Jahren. Man geht von 30.000 heute lebenden Arten aus, davon sind an die 15.000 Arten wissenschaftlich gesichert. Zwei Meter hoch und an der Basis bis zu fünf Meter breit können ihre fragilen Gebilde werden. Meist besteht die äußere Hülle aus Nadeln und kleinem Gehölz, welches von Arbeiterinnen herbeigeschafft wurde. Darunter verbirgt sich das aus Erde bestehende Innere, welches von Gängen durchzogen und mit zahlreichen Kammern ausgestattet ist. Diese Gänge sorgen auch für die Belüftung und das Abfließen des Regenwassers. Der obere Teil, die Kuppel, dient im Winter zudem als Frostschutz. Die Ameisen selbst bewohnen im Winter den untersten Teil, sozusagen den Keller des Nestes.

Bei Schäden am Nest durch Sturm oder durch Wildtiere treten tausende von Arbeiterinnen in Aktion. Mulden werden aufgefüllt und das Nest stetig erweitert und umgebaut, auch zum Schutz der Brutkammern und Vorratsdepots. Das Ameisenvolk ist sehr hungrig und sucht im gesamten Umfeld des Hügels nach Nahrung. Dabei werden Larven von Insekten und zahlreiche Raupen bevorzugt. Daneben haben Sie ja vielleicht schon beobachtet, wie Ameisen Blattläuse „melken“, um Honigtau zu erhalten – eine gar süße Verlockung! Um dies gewährleisten zu können, vertreiben sie aber auch die Hauptfeinde der Blattläuse – die Marienkäfer – von unseren Obstbäumen, was nicht immer alle von uns erfreut. Ja, auch ich erlebe manchmal die sogenannten „Ameisen-Events“: Bei bestimmten Witterungsbedingungen oder wenn meine Kinder wieder einmal etwas Süßes am Boden „verstecken“, machen sich unsere im Garten lebenden Ameisen auf den Weg in unser Haus, um reichliche Fressgründe zu erschließen. Der Spuk ist nach Entfernung der Nahrungsquelle und nach Reinigung (nicht chemisch!) so schnell vorbei, wie er begonnen hat – also bitte keine Panik!

Ameisensäure in der Wissenschaft

Die Ameisensäue (HCOOH, CH 2 O 2 ) wird im Tierreich sehr oft als Verteidigungswaffe eingesetzt, so auch von Ameisen. Eine bekannte Pflanze in unserer unmittelbaren Umgebung nutzt ebenfalls diese Säure: die Brennnessel. Ursprünglich wurde die Ameisensäure aus toten Ameisen extrahiert. Wer schon einmal freiwillig oder unfreiwillig in einen Ameisenhügel gegriffen hat, kennt den beißenden Geruch dieser Säure, und genauso riecht es beim Lösen von Gesteinen mit Ameisensäure. Diese wird heute allerdings synthetisch hergestellt.

Wir als Erdwissenschafter machen uns die Ameisensäure, die sogenannte acidum formica (Formic acid, Formalinsäure), zunutze. In dieser starken Säure lösen wir Gesteinsproben und können auf diese Weise Mikrofossilien aus den Gesteinen gewinnen. So erhalten wir zum Beispiel Fischzähne oder auch die berühmten Conodonten aus der Trias-Zeit der Alpen. Mit Hilfe dieser Conodonten lassen sich die Ablagerungsalter vom Meeressedimenten vor rund 540 bis 200 Millionen Jahren datieren. Man spricht hier von der sogenannten Biostratigraphie – der relativen Altersbestimmung von Gesteinen durch bestimmte Fossilien.

Fühlt sich das Ameisenvolk angegriffen, wird Ameisensäure auf den Feind verspritzt: Immer mehr Ameisen sammeln sich und verspritzen die Säure auf den Eindringling, ob Mensch oder Wildschwein. Der beißende Gestank schlägt die meisten Angreifer in die Flucht – die meisten, aber nicht alle! Ganz im Gegenteil, einige Vogelarten machen sich diesen Abwehrkampf zu Nutze. So legen sie manche Vögel mit ausgebreiteten Schwingen auf die Ameisenhügel und lassen sich für kurze Zeit bespritzen, sozusagen chemisch reinigen, um ihre Parasiten los zu werden. Eichelhäher, Amseln und Krähen bevorzugen dieses wohltuende Säurebad.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen schöne Sommertage im Freien, testen Sie doch mit der Hand über einem Ameisenhügel die Wehrhaftigkeit diese kleinen Arbeitstiere! Schauen Sie sich das alles einmal an und bleiben Sie neugierig.

WebTipp

https://www.nhm-wien.ac.at/forschung/2_zoologie_insekten

https://www.museumnoe.at/de/das-museum/blog/ameisen