Für Menschen vollkommen ungefährlich: Keine Angst vor Ringelnattern

Schlangen gehören zur Gruppe der Schuppenkriechtiere oder Squamata. Schlangen selbst werden im Lateinischen auch als Serpentes bezeichnet. Ob es die schlängelnde Bewegung ist, das Züngeln, die forschen, eher starren Augen mit runder Pupille oder die spitzen Zähne – manche dieser Eigenheiten wirkt auf den Menschen beängstigend. Doch anders als in manchen Gegenden Asiens, Australiens oder Afrikas gibt es bei uns in Österreich eigentlich keinen Grund, Angst vor diesen interessanten Reptilien zu haben.

Mich selbst interessieren und faszinieren Schlangen schon mein Leben lang, wurde ich doch durch meinen Vater mit der Zucht von Schlangen sozialisiert. Er hatte meist Würgeschlangen wie Pythons und konnte diese sogar züchten. Auch bei Spaziergängen an steinigen Bahngleisköpern der Steyrtal-Bahn entlang des Flusses Steyr in Oberösterreich war er immer auf der Suche nach Ringelnattern oder den größeren Äskulapnattern. Diese können stattliche 2 Meter Länge erreichen und zählen somit zu den größten Schlangen Europas.

Dagegen sind Ringelnattern mit an die 1,5 Metern Länge schon deutlich kleiner, wobei es die weiblichen Tiere sind, die an der Eineinhalb-Meter-Marke kratzen, die Männchen werden nur an die 70-80 Zentimeter groß. Die Ringelnatter ist wohl die häufigste Schlange in Niederösterreich und wird deshalb auch am öftesten wahrgenommen: Ob bei Spaziergängen an Teichen, entlang von Bächen mit Tümpeln oder auch beim Biotop im eigenen Garten – sie ist allgegenwärtig!

Ob Fisch, Frosch, Kaulquappe, Molch oder Maus, vor der geschickten Jägerin ist niemand in der Nähe des Wassers sicher. Alles, was von Natur aus größer als ein Frosch ist, bleibt von der ungiftigen Natter (Colubridae) aber unbehelligt. Nicht nur in Österreich ist sie weit verbreitet, ganz Europa wurde von ihr besiedelt. Das Zentrum ihres Vorkommens, könnte man sagen, liegt in Österreich. Voraussetzung ist aber das Vorhandensein von Teichen oder Tümpeln. Ab 100 Meter Seehöhe bis an die 1900 Meter hinauf ist sie vom aufmerksamen Wanderer anzutreffen.

Wie erkenne ich die Ringelnatter und was zeichnet sie aus?

Die Ringelnatter (Natrix natrix) ist nicht nur häufig, sie ist auch leicht zu erkennen und von allen anderen Nattern zu unterscheiden. Die typischen weißen oder beigen Flecken hinter den Augen identifizieren die Ringelnatter. Diese hellen Flecken zeigen auf jeder Kopfseite die typische Halbmondform. Die Schuppenfarbe variiert: am Rücken von bräunlich bis grünlich, selten auch schwarz, bis hin zum fleckigen, weißen Bauch mit großen Querschuppen im charakteristischen Schachbrettmuster. Umgangssprachlich wurde die eierlegende Ringelnatter wegen ihrer Wasserliebe auch als Wassernatter bezeichnet. Sie kann hervorragend schwimmen und tauchen. Die Natter legt im Zeitraum von Juni bis August zwischen 10 und 50 Eier, aus denen nach 6 bis 8 Wochen die Jungnattern schlüpfen.

Nicht wir Menschen müssen Angst vor der Ringelnatter haben, diese kleine Schlange müsste eher vor uns, unseren Autos und der Verbauung der Natur Angst haben! Fühlt sich die Ringelnatter bedrängt, flüchtet sie, meist schon lange, bevor der Mensch die Natter überhaupt gesehen hat. Wird sie in die Enge getrieben oder gar festgehalten, folgt dem Pfauchen auch ein Beißen oder – als letzte Möglichkeit – das Totstellen. Dabei öffnet die Schlange das Maul und legt sich mit heraushängender Zunge reglos auf den Rücken. Diese Schreckstarre oder Thanatose hilft ihr in den meisten Fällen, macht sie doch die Natter für andere Wildtiere in der Regel uninteressant.

Durch das Wegfallen geeigneter Biotope nach der Trockenlegung riesiger Gebiete zwecks Verbauung kommen den Nattern geeignete Fortpflanzungsareale und Flächen zur Eiablage immer mehr abhanden. In Deutschland genießt die Ringelnatter daher heute schon besonderen Schutzstatus. Sie darf in unserem Nachbarland weder gefangen noch getötet werden. Mein Titel-Bild stammt diesmal von einer dunklen, fast schwarzen Vertreterin dieser Art aus dem Ybbstal südlich von Lunz am See, auf etwa 585 Meter Seehöhe. Die Natter lag dort auf Felsen in der für die Schlangen so wichtigen Sonne, in der Näher zweier Naturteiche mit ausreichend Fröschen und Fischen. Schlangenherz, was willst Du mehr?

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine wunderbare Zeit in der Natur, halten Sie die Augen nach diesen faszinierenden, schuppigen Naturschönheiten offen und bleiben Sie neugierig.

