Diese Tiere warten im Tierschutzhaus Sonnenhof

Sally

weiblich / 1 Jahr 2 Monate

Sally ist eine aufgeschlossene und lebensfrohe Hündin. Altersgemäß hat sie noch so einige Flausen im Kopf, möchte ihrem Besitzer aber trotzdem stets gefallen und Freude bereiten. Rassetypisch zeigt sich Sally sehr lernfreudig und nimmt auch mit Spaß und Eifer am Training teil. Aber nicht nur geistige, sondern auch körperliche Auslastung ist der freundlichen Hündin wichtig, weshalb sie sich über eine aktive Familie freuen würde, die sie bei Wanderungen oder anderen sportlichen Aktivitäten begleiten darf. Mit anderen Hunden zeigt sich Sally gut verträglich und auch größere Kinder sollten kein Problem darstellen. Im neuen Zuhause würde sich die Hundedame sehr über einen Garten zum gemeinsamen Herumtoben freuen. Lord

männlich, kastriert / 5 Jahre 2 Monate

Lord ist ein aufgeweckter und freundlicher Rüde. Der kleine Kerl weiß mit seinem frechen und charmanten Charakter zu bezaubern und seine Menschen um den Finger zu wickeln. Der menschenbezogene Rüde ist für jeden Spaß zu haben und genießt die Aufmerksamkeit seiner Familie sehr. Über ein neues Zuhause bei einer liebevollen Familie würde sich Lord sehr freuen. Hermine

weiblich / 3 Jahre 1 Monat

Hermine ist eine ruhige und freundliche Katzendame. Sie genießt es den Tag gemütlich in der Nähe ihrer Besitzer bei Schläfchen und ausgiebigen Kuscheleinheiten zu verbringen. Da Hermine sensibel auf manche Umweltreize reagiert, bevorzugt sie ein ruhiges Zuhause in reiner Wohnungshaltung.

Snake

Königspython

Unser Königspython Snake sucht ein neues Zuhause bei erfahrenen Schlangenhaltern. Zurzeit ist Snake 98 cm lang. Heidi

weiblich / 5 Monate 2 Wochen

Die junge Heidi tritt fremden Menschen noch zurückhaltend und schüchtern gegenüber. Daher wird sie im neuen Zuhause auch etwas Zeit benötigen, um anzukommen. Hat sie aber erstmal Vertrauen gefasst, zeigt sie sich altersgemäß verspielt und tobt am liebsten gemeinsam mit ihrem Bruder Peter herum. Die beiden Katzen möchten nicht voneinander getrennt werden und sind daher auf der Suche nach einer neuen gemeinsamen Familie.

