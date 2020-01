Reich strukturierte Naturgärten bieten Nahrung und Unterschlupf, Nistkästen unterstützen zusätzlich bei der oft beschwerlichen Herbergssuche. Je nach Vogelart werden unterschiedliche Nistkastentypen und Einfluglochgrößen bevorzugt. Für Naturgartenfans ist ein selbstgemachter Nistkasten das ideale Weihnachtsgeschenk.

„Vielfältige, strukturreiche und vor allem pestizidfreie Grünflächen bieten Nahrung, Nist- und Versteckmöglichkeiten und locken Vögel dauerhaft in unsere Gärten. Vögel ziehen ihren Nachwuchs mit tierischer Kost auf. Gegen Apfelwickler und Frostspanner sind Vogelnistkästen im Garten ein wirksamer ökologischer Pflanzenschutz“, erklärt Katja Batakovic, fachliche Leiterin von „Natur im Garten“.

So wird’s richtig gemacht

Sucht entsprechend der in eurer Region vorkommenden Vogelarten einen passenden Bauplan aus. Verwendet für den Nistkastenbau ungehobeltes oder einseitig gehobeltes, robustes Holz heimischer Baumarten wie z.B. Buche. Sperrholz oder Spanplatten sind ungeeignet, da sie rasch durchfeuchten. Die Wandstärke sollte circa zwei Zentimeter betragen und die glatte Seite stets nach außen weisen. Verwendet als außenseitigen Schutzanstrich Leinöl oder umweltfreundliche Naturfarbe.

Das Dach sollte leicht nach vorne geneigt sein, eine abnehmbare Frontplatte erleichtert die jährliche Reinigung. Schneidet das Einflugloch glatt und nach oben hin ansteigend in einer Höhe von etwa 20 Zentimetern über dem Kastenboden aus. So ist die Brut gut vor Katze & Co geschützt. Bohrt zur Belüftung vier Löcher im Durchmesser von fünf Millimetern in die Bodenplatte. Hängt die Nistkästen schon im Winter in mindestens drei Metern Höhe auf und beugt dem Zustieg von ungebetenen Gästen durch Katzenmanschetten vor.