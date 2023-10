Citizen Science: So können wir Wissenschaft selbst gestalten

Citizen Science, im deutschsprachigen Raum auch bekannt als „Bürgerwissenschaften“, ist nicht, wie der Name anklingen lässt, eine moderne wissenschaftliche Disziplin des 21. Jahrhunderts. Naturwissenschaftliche Projekte, in denen zum Beispiel Bürgerinnen und Bürger mit ihren Vogelzählungen die Forschung unterstützen, bestehen bereits seit über 100 Jahren. Zudem gibt es in Österreich zahlreiche Beispiele für Wissenschaft außerhalb der etablierten Institutionen oder in enger Zusammenarbeit von Wissenschafterinnen und Wissenschaftern und Bevölkerung. So beruhen einige Arbeiten der Geosphere Austria (vormals ZAMG) oder des Naturhistorischen Museums Wien (NHM) auf Meldungen und Beobachtungen von Laien (Citizen Scientists). Auch die Astronomie hat eine sehr lange Geschichte in der Amateurforschung. Viele dieser Arbeiten wären ohne die Beteiligung der Bevölkerung kaum möglich.

Mit der weltweiten Ausbreitung und Nutzung von Internet und Smartphones hat Citizen Science seit den 2010er Jahren starken Aufwind bekommen. Durch diese neuen Technologien wurde es noch einfacher, sich im ganzen Land zu vernetzen und ortsunabhängig zusammenzuarbeiten. So kann mittlerweile jeder und jede ganz einfach zum Beispiel einen Schmetterling im Waldviertel im Projekt „City Nature Challenge“ der Universität für Weiterbildung Krems oder gar Starkregenereignisse im Mostviertel im Projekt „Wettermelden.at“ der GeoSphere Austria melden. Für Sprachgewandte gibt es die Möglichkeit, Dialektwörter im Weinviertel im Projekt „Das ABC der Dialekte“ des Instituts für Germanistik der Universität Wien zu übersetzen. Und für alle Interessenten der Ahnenforschung bietet das Projekt GenTeam die Gelegenheit, an der Stammbaumforschung im Industrieviertel teilzunehmen, ohne die Gemeinde verlassen zu müssen.

Österreich forscht

In Österreich gibt es seit 2014 die Plattform Österreich forscht (www.citizen-science.at). Sie bietet für interessierte Personen eine große Bandbreite an unterschiedlichen Projekten, die zum Mitforschen einladen, allgemeine Informationen über Citizen Science sowie einen Blog, der zum Diskutieren auffordert, oder den Podcast „Wissen macht Leute“, um Projekte und die Personen dahinter noch genauer kennen zu lernen.

Ein wichtiges Anliegen der Plattform Österreich forscht ist die Qualität der Projekte. Denn Österreich forscht möchte sichergehen, dass die Freizeit, die von der Bevölkerung in Citizen-Science-Projekte investiert wird, auch nicht verschwendet wird. Zur Sicherung der Qualität der gelisteten Citizen-Science-Projekte wurde in einer eigenen Arbeitsgruppe für Qualitätskriterien ein Katalog mit 20 Kriterien entwickelt, die Wissenschaftlichkeit, die Art der Kommunikation, Transparenz und Ethik abdecken. Dieser Katalog gibt interessierten Bürgerinnen und Bürgern die Gewissheit, dass alle auf Österreich forscht gelisteten Projekte diesen Kriterien entsprechen.

Mitforschen leicht gemacht

Die Bandbreite der auf der Plattform Österreich forscht gelisteten Projekte umfasst derzeit sowohl gesellschaftspolitische und soziale sowie auch technische, naturwissenschaftliche, künstlerische oder auch die eigene Gesundheit betreffende Forschungsbereiche. An den Projekten können sich nicht nur einzelne Personen beteiligen, auch Schulklassen, Vereine oder Unternehmen haben die Möglichkeit, auf verschiedenen Wegen bei Forschungsprojekten mitzuwirken. Die einfachste Form der Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern ist die Zurverfügungstellung eigener Ressourcen wie zum Beispiel ungenutzter Rechenleistung des Smartphones oder des Computers für Forschungsprojekte. Diese wird dann genutzt, um komplizierte Rechenvorgänge, verteilt auf tausende Geräte, in kurzer Zeit durchführen zu können. Eine weitere, einfache Möglichkeit der Beteiligung für die Bevölkerung ist die gemeinsame Bearbeitung einfacher Aufgaben mit Forschenden, die ohne Unterstützung sehr zeitaufwendig wäre. Darunter fallen oft Forschungsprojekte, bei denen es um die Erkennung bestimmter Muster geht, zum Beispiel die Auswertung von Fotos aus Fotofallen.

Eine der derzeit am weitesten verbreiteten Methoden der Beteiligung ist die Meldung von Daten (z. B. zu Tieren, Pflanzen, geschichtlichen Ereignissen, Wetter oder auch dem eigenen moralischen Empfinden bei alltäglichen Handlungen) sowie mitunter auch bereits die Entwicklung von Frage- oder Problemstellungen, welche im Zuge des Forschungsprojektes beantwortet werden sollen. Die gesammelten Daten werden an Wissenschafterinnen und Wissenschafter weitergegeben, entsprechend aufbereitet und veröffentlicht oder nach der Analyse und Interpretation an zuständige Behörden weitergeleitet. Ein Beispiel für ein Projekt, welches in diese Kategorie fällt, ist „Roadkill“ der Universität für Bodenkultur Wien.

Roadkill: Tote Tiere auf der Straße

Straßennetze beeinflussen Wildtierpopulationen mit einzelnen Ausnahmen (z. B. Reptilien, die Asphalt als Wärmequelle nutzen) negativ. Vor allem die Lebensraumzerschneidung oder der Straßentod in Folge von Kollisionen mit Fahrzeugen (roadkill) kann Wildtierpopulationen nachhaltig negativ beeinträchtigen. Offizielle Statistiken über Roadkills gibt es in Österreich nur zu jagdbarem Wild wie beispielsweise Reh, Wildschwein oder Feldhase. Kleinere Tiere wie zum Beispiel Eichhörnchen, Igel oder Amphibien und Reptilien werden nicht in diesen Statistiken erfasst und fallen gewissermaßen durch das Raster der durch Wildtiere verursachten Unfälle. Eine Fahrzeugkollision mit einem Reh oder Wildschwein kann mit teils schwerwiegenden Folgen für alle Beteiligten verbunden sein, doch auch die Überquerung von Straßen durch kleinere Tiere birgt ein hohes Unfallrisiko. Dies gilt auch für Radfahrerinnen und Radfahrer, die beispielsweise Reptilien, die sich auf Radwegen sonnen, auszuweichen versuchen. Hinzu kommt in vielen Fällen auch das ethische und moralische Dilemma, welches nicht wenige Fahrzeuglenkerinnen und -lenker befällt, wenn sie ein Wildtier überfahren haben.

Um Wildtiere wie auch Personen vor einem Roadkill zu schützen, bedarf es wissenschaftlicher Untersuchungen. Nur wenn bekannt ist, welche Wildtierarten wo und in welcher Häufigkeit in Österreich von Fahrzeugen im Straßenverkehr erfasst werden, können Schutzmaßnahmen getroffen werden, von der Mensch und (Wild)Tier gleichermaßen profitieren.

Projekt Roadkill

Um Vorkommen und Orte der Häufung (hotspots) von überfahrenen Wildtieren in Österreich zu erforschen, wurde 2014 das Projekt Roadkill (www.roadkill.at) entwickelt. Seit dem Start des Projekts werden zusammen mit der Bevölkerung Österreichs über die Projekt-Website sowie über die Smartphone-App (für iOS und Android) Meldungen zu überfahrenen Wirbeltieren erfasst. Diese bislang mehr als 20.000 Meldungen von über 1.000 Citizen Scientists erweisen sich als wichtige Ergänzung zu offiziellen Wildunfalldaten und bilden demzufolge eine wichtige Grundlage für Aktionspläne im Naturschutz. Darüber hinaus sind in den letzten Jahren zahlreiche grundlagenorientierte sowie naturschutzfachlich relevante Fachartikel in internationalen wissenschaftlichen Journalen entstanden.

Das Herzstück des Projekts Roadkill sind die Meldungen von überfahrenen Tieren. Diese werden von Citizen Scientists gemacht, die auf ihren täglichen Wegen überfahrene Tiere sehen und melden. Auf diesen Meldungen basieren auch alle Fragestellungen und Analysen im Projekt. Das bedeutet, dass Meldungen einerseits in wissenschaftlichen Studien verwendet werden, andererseits aber auch für Kooperationspartner (z. B. Naturschutzbund, BirdLife, NHM Wien) zur Verfügung stehen, um mögliche Naturschutzmaßnahmen abzuleiten. Jede Roadkill-Meldung kann sofort auf einer Onlinekarte eingesehen werden. Citizen Scientists im Projekt Roadkill haben zudem die Möglichkeit, selbst Fragen zum Thema Roadkill einzusenden, Meldungen anderer Projektteilnehmerinnen und -teilnehmer zu überprüfen, zu kommentieren sowie nach eigenen Vorstellungen zu analysieren. Diese Möglichkeit der Mitwirkung im Projekt Roadkill hat bereits zu vielen spannenden Gesprächsrunden geführt und birgt sowohl für Wissenschafterinnen und Wissenschafter als auch für Citizen Scientists einen unschätzbaren Wissensgewinn.

Ergebnisse und neue Forschungsfragen

Alle Ergebnisse und Fachartikel aus dem Projekt Roadkill werden (kosten)frei zur Verfügung gestellt. Citizen Scientists im Projekt Roadkill erhalten wöchentlich über die Roadkill-App Informationen über aktuelle Meldungen. Diese zeigen zeitnah, welche Tiere derzeit gemeldet werden, wo Schwierigkeiten aufgetaucht sind und wie viele Citizen Scientists in dieser Woche Roadkills gemeldet haben. Ebenso werden vierteljährlich ausführliche Ergebnisse der Analysen und detaillierte Statistiken der vergangenen Monate zu vorgefundenen Roadkills veröffentlicht. Basierend auf diesen Analysen werden neue Forschungsfragen entwickelt oder auch von Citizen Scientists aktiv gestellt. Diese Fragen werden über ein eigenes Formular auf der Roadkill-Projektseite eingesandt und vom Projektteam zu Forschungsthemen zusammengefasst. Eine gemeinsame Abstimmung von Wissenschafterinnen und Wissenschaftern sowie Citizen Scientists ergibt die Richtung zukünftiger Forschungsarbeiten. Diese Ideen helfen dabei, die Forschung zu Roadkills voranzutreiben.

Sie sehen also, Citizen Science ist in Österreich kein Nischenthema, sondern sehr breit aufgestellt. Mit mehr als 80 Projekten zu unterschiedlichsten Themen und durchgeführt von Vereinen, Museen, Universitäten oder privaten Forschungsinstitutionen ist für jede und jeden etwas dabei. Wir laden Sie herzlich dazu ein, sich selbst an Forschung zu beteiligen, sich über Citizen Science in Österreich weiter zu informieren und so aktiv die Wissenschaft in Österreich mitzugestalten.