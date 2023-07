Storchen-Kinder der ÖBB werden flügge

Schon Anfang Juli startete der erste Jungvogel mit Flugversuchen, seine Geschwister halten sich bisher noch etwas zurück. Die Eltern bringen immer weniger Futter in den Horst, damit alle Nachkommen animiert werden, auszufliegen und selbst Nahrung zu suchen.

Wilde Zeiten

Während des ersten Lebensmonats wurden die Jungen ständig von einem Altvogel bewacht. Nach etwa zwei Monaten werden die Nesthocker flügge, dann aber noch weitere zwei bis drei Wochen von den Eltern mit Nahrung versorgt. Mit rund zweieinhalb Monaten sind die jungen Störche selbständig. Im Alter von drei Monaten trennen sich die Jungen von den Elterntieren. Die potenzielle Lebenserwartung von Störchen beträgt über 20 Jahre.

Die große Reise

Ab Anfang August schließen sich die Teenie-Störche erstmals den von Nordeuropa nach Süden ziehenden Störchen an. Dann kehrt wieder Ruhe im Nest ein.

Daheim ist es auch schön

Bei den Elternvögel sieht es anders aus, sie könnten heuer zum zweiten Mal in Österreich bleiben, nachdem die Überwinterung bei uns gut funktioniert hat.

Die ÖBB Storchenkamera

Wer die Aufzucht mitverfolgen will, kann das mit der ersten ÖBB Storchenkamera. Montiert an einem Ausleger am Mast hoch oben beim Nest lässt sie das Storchenleben mitverfolgen. Auf der Webseite http://infrastruktur.oebb.at/stoerche werden in regelmäßigen Abständen aktuelle Bilder gezeigt. Live-Bilder sind aus betrieblichen Sicherheitsgründen nicht möglich.

Zahlen, Daten und Fakten