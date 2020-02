Auf der stark frequentierten Messe „Die Hohe Jagd und Fischerei“, die von 20. bis 23. Februar 2020 im Salzburger Messezentrum stattfand, priesen zahlreiche Anbieter ihre Jagdreisen an. „Es gab zwei Messehallen voller Jagd-Safari-Aussteller“, berichtet ein Mitarbeiter des Österreichischen Tierschutzvereins, der sich unter die Besucher mischte. „Dutzende Anbieter warben für den Abschuss von Elefanten, Löwen, Giraffen und Leoparden.“ Dabei handelt es sich um stark bedrohte Tierarten, die eigentlich unter besonderem Schutz stehen.

Löwen zum Schnäppchenpreis

Die Mitarbeiter des Österreichischen Tierschutzvereins haben einschlägige Angebote erhalten: Vor allem Löwen seien aktuell zum Schnäppchenpreis zu haben, weil das Trophäen-Import-Verbot in die USA amerikanische Kunden ausbleiben lasse. Das verriet ein Anbieter im persönlichen Gespräch.

Sein Angebot: 13.000 Euro statt der üblichen 18.000 bis 54.000 Euro. Elefanten standen bereits ab 15.000 Euro auf der Preisliste, Leoparden ab 3.500 Euro. Anders als in Österreich sei das Jagen in afrikanischen Ländern auch ohne Jagdschein problemlos möglich, wie die Anbieter bestätigten.

Bis zur Erschöpfung gejagt

Vorab-Recherchen haben gezeigt, dass die Löwen, Elefanten, Leoparden & Co. bis zur Erschöpfung gejagt, gehetzt und getrieben werden. Unter anderem wird den Tieren erst in die Beine geschossen, damit der Jäger seinen letzten Schuss voll auskosten kann – ein qualvoller Tod. Viele Tiere stammen dabei aus eigenen Zuchtfarmen und werden in der Nacht vor der geplanten Treibjagd auf einem eingezäunten Gelände ausgesetzt.

Illegal Lion Hunt from Donalea Patman on Vimeo.

ÖTV fordert Verbot

Der Österreichische Tierschutzverein fordert ein striktes, österreichweites Verkaufsverbot von Jagd-Safaris auf bedrohte Tierarten sowie ein Importverbot für deren Trophäen. Das Ziel des gemeinnützigen Vereines: 50.000 Unterschriften, die beim zuständigen Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz einreichen werden.