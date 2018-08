Auch wenn der Regen am Freitag kurzzeitig für etwas Abkühlung sorgte, schon am Sonntag kletterte das Thermometer wieder über die 30 Grad und auch für den weiteren Verlauf der Woche sind mit Ausnahme des Dienstags nochmals hochsommerliche Temperaturen angesagt.

Tiere nicht im Auto lassen

Diese sorgen nicht nur beim Menschen für eine höhere Belastung, sondern auch in der Tierwelt. „Besonders aufpassen muss man, wenn Tiere im Auto mitgenommen werden und sie darin sitzen gelassen werden. Das ist sehr gefährlich, denn innerhalb einer halben Stunde steigen die Temperaturen um 16 Grad“, warnt Tierarzt Konrad Hehenberger.

Aber auch im Freien gibt es die eine oder andere Gefahrenquelle, besonders für Hunde. „Aufpassen sollte man etwa, wenn Hunde auf dem Asphalt laufen. Das kann zu Blasen führen. Besser wäre es, wenn man die Tiere in der Wiese laufen lässt“, führt Hehenberger aus.

„Die Tiere brauchen Ruhe und sollten nicht durch Menschen aufgeschreckt werden.“Bezirksjägermeister Franz Hochholzer

Generell leiden besonders Hunde – und hier besonders ältere oder kranke – stärker unter der Hitzewelle. „Katzen sind nicht so hitzeempfindlich, machen weniger und ziehen sich in den Schatten zurück“, so der Veterinärmediziner.

Die Hitze kann bei Haustieren zu Herz-Kreislauf-Problemen und Brechdurchfall führen. Um dem vorzubeugen, sollten kühlere Plätze aufgesucht werden. Auch ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist wichtig. „Um dafür zu sorgen, dass die Tiere ausreichend trinken, kann auch etwas Futter ins Wasser gemischt werden“, sagt Hehenberger. Bei Hunden könne man zudem mit einer „Sommerfrisur“ – also abscheren – für Erleichterung sorgen. Weiters erleichtert auch eine ranke und schlanke „Sommerfigur“ den Tieren den Umgang mit den hohen Temperaturen. Je fitter die Tiere nämlich sind, desto leichter könnten sie auch der Hitze trotzen.

Doch nicht nur die Haustiere, sondern auch das Wild hat mit längeren Hitzewellen zu kämpfen. „Die Tiere haben genauso einen erhöhten Durst wie wir und ziehen sich in kühlere Bereiche zurück. Dort verhalten sie sich ruhiger“, erklärt Bezirksjägermeister Franz Hochholzer. Er verweist darauf, dass es daher besonders wichtig sei, an heißen Tagen nicht im Wald herumzulaufen. „Die Tiere brauchen Ruhe und sollten durch den Menschen nicht aufgeschreckt werden“, sagt Hochholzer.

Auch Wildtiere leiden unter Hitze

Die Jägerschaft sei mit viel Arbeitseinsatz sehr dahinter, Wildtiere bei Hitzewellen zu unterstützen. „Das geschieht etwa, indem Wasserstellen angebracht und aufgefüllt werden, damit ausreichend Wasser zur Verfügung steht. Nicht nur das Füttern im Winter, wenn viel Schnee liegt, auch das Sichern der Wasserversorgung im Hochsommer gehört zu den Aufgaben der Jäger“, weiß der Am-stettner Bezirksjägermeister.

Unter den Wildtieren haben – wenig verwunderlich – besonders jene Tiere verstärkt unter Hitzewellen zu leiden, die kühlere Temperaturen bevorzugen. „Schwer tut sich etwa die Gams, weil sie nicht von den Bergen runtergeht und daher der Hitze ausgesetzt ist. Generell verhalten sich aber alle Wildtiere, wenn es sehr heiß ist, ruhiger“, so Hochholzer.