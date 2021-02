Zecken beim Hund: Was ihr dagegen tun könnt .

Für die meisten Hundebesitzer sind Zecken bei ihren lieben Vierbeinern ein leidiges Thema. Denn die Parasiten sitzen besonders gerne in Wiesen, Sträuchern und Waldgebiete - also genau da, wo auch Hunde bevorzugt herumlaufen. Keine Seltenheit also, dass im Fell des Tieres eine Zecke entdeckt wird. Wie ihr euren treuen Begleiter vor Zecken und den damit einhergehenden Gefahren schützen könnt, erfahrt ihr im Video!