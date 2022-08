Mit Bitcoin gegen die Inflation?

Werbung

Besonders spürbar sind darüber hinaus die Preissteigerungen für Energie: Manche Haushalte müssen mehr als das Doppelte dessen zahlen, was bisher abgebucht wurde. Da die Zinsen niedrig sind und die Löhne stagnieren, suchen immer mehr Privatpersonen nach Möglichkeiten, der Inflation zu entkommen. Ins Visier rücken dabei auch Kryptowährungen wie der Bitcoin. Doch lohnt sich ein Investment?

Hohe Volatilität – hohes Risiko

Grundsätzlich zeichnen Kryptowährungen sich durch eine enorme Volatilität aus. Die Kurse schwanken also stark – und sind leicht beeinflussbar. In der Vergangenheit wurde das eindrucksvoll immer wieder durch Elon Musk unter Beweis gestellt: Bereits ein Tweet des Unternehmers genügte, um Kurse stark steigen oder fallen zu lassen. Entsprechend unsicher ist das Investment in Kryptowährungen. Das gilt indes auch für Menschen, die Bitcoin kaufen, nicht nur für solche, die sich für weniger bekannte Kryptowährungen entscheiden. Der Bitcoinkurs mag etwa gegenüber dem des Dogecoins stabil erscheinen; tatsächlich sind auch hier Schwankungen um zwanzig Prozent mehr jedoch keineswegs ungewöhnlich.

Im Kontext steigender Preise und Lebenshaltungskosten erscheinen die Kryptowährungen daher ambivalent: Sie können den enormen finanziellen Druck, den immer mehr Menschen spüren, sowohl verstärken als auch lindern. Fest steht in jedem Falle, dass eine Anlage in Bitcoin keineswegs eine sichere Bank ist: Wer in der Krise auf Kryptowährungen setzt, kann sich kaum darauf verlassen, dass das eigene Geld sich vermehrt.

Pragmatisch handeln und Prioritäten setzen

Ein Inflationsinvestment sollte vor allem zwei Kriterien erfüllen: Die Gewinnerwartung muss die Inflationsrate übersteigen und die Anlage muss vergleichsweise sicher sein. Nur, wenn diese Kriterien erfüllt sind, lassen sich inflationsbedingte Einbußen durch das Investment ausgleichen. Leicht zu finden sind derartige Anlageoptionen indes nicht. Klassische Sparverträge liefern nur marginale Renditen und der Aktienmarkt ist zu Zeiten einer geschwächten Wirtschaft alles andere als verlässlich. Kryptowährungen jedoch versprechen ebenso wenig langfristige und halbwegs sichere Gewinne.

Wer sein Geld durch die Finanzkrise bringen möchte, muss daher pragmatisch handeln. Das oberste Ziel besteht in der Schadensbegrenzung: Der Kaufkraftverlust sollte so gering wie möglich sein. Infrage kommen vor dem Hintergrund dieses Aspekts und mit dem Ziel der Sicherung des Vermögens auch totgeglaubte Anlageklassen: Staatsanleihen etwa haben seit Jahresbeginn an Popularität gewonnen. Mit Renditen von etwas mehr als 1,5 Prozent sind sie finanziell zwar nicht sonderlich attraktiv; der Kaufkraftverlust wird jedoch zumindest leicht abgefedert und die Anlage ist absolut sicher.

Hinzu kommt der Umstand, dass die Kosten der Lebenshaltung bedeutend steigen: Immer mehr Menschen können aufgrund der steigenden täglichen Ausgaben kaum mehr Geld zur Seite legen. Hier stellen sich Fragen der Investition folglich nicht mehr. Aus diesem Grund erscheint es sinnvoll, darauf hinzuweisen, dass angesichts der Inflation nicht nur Pragmatismus gefragt ist, sondern auch das Setzen von Prioritäten. Spekulative Geldanlagen, die möglicherweise in ferner Zukunft einen Gewinn einbringen können, sind hier weit weniger wichtig als Einsparpotentiale im Alltag.

Fazit: Besondere Zeiten erfordern besondere Strategien

Festhalten lässt sich damit, dass die Inflation scheinbare Gewissheiten sowohl des Alltagslebens als auch der Anlagestrategie infrage stellt. Einfache Wege aus dieser Krise gibt es zwar nicht; wer sein Handeln jedoch überdenkt und die Ziele seiner Geldanlagen reflektiert, kann auch die derzeitige Lage glimpflich überstehen – ein bestehendes Vermögen vorausgesetzt.

Sponsored Article