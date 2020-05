Wer hochwertige Bio-Produkte genießt, weiß oft gar nicht wie viele Leistungen für Umwelt und Klima in den Lebensmitteln stecken. Denn die Art und Weise wie Bio-Bäuerinnen und Bio-Bauern von BIO AUSTRIA ihre Landwirtschaft betreiben bedeutet mehr Klimaschutz, gesündere Böden, Schutz des Trinkwassers und die Förderung der biologischen Vielfalt von Tieren und Pflanzen. Eine klein-strukturierte Landwirtschaft, die zu 100 Prozent biologisch wirtschaftet, Tiere besonders artgerecht hält, Treibhausgase in der Herstellung und durch kurze Transportwege reduziert, schafft lebenswerte Lebensräume für Mensch, Tier und Pflanzenwelt. So lassen sich durch den Kauf von Bio-Lebensmitteln in der Region Genuss und Schutz von Umwelt und Klima bestens kombinieren.

Kontrolle von Bio Lebensmittel

Wer in der EU biologische Lebensmittel produziert, diese weiterverarbeitet oder mit Bio-Lebensmitteln handelt, muss sich an die gesetzlich verpflichtenden Vorgaben der EU-Bio-Verordnung halten.

BIO AUSTRIA-Bäuerinnen und -Bauern stellen eine ganz besondere Bio-Qualität her. Denn sie erfüllen aus Überzeugung höhere Auflagen, als es das Gesetz vorschreibt. Das bedeutet verlässlich mehr Tierwohl, mehr Umwelt- und Klimaschutz und mehr Artenvielfalt.

Alle Bio-Bäuerinnen und Bio-Bauern werden mindestens einmal im Jahr durch externe Bio-Kontrollstellen auf die Einhaltung der gesetzlichen Grundlagen geprüft.

BIO AUSTRIA-Betriebe stellen ihre Bio-Produkte in der Region her, achten auf regionale Kreisläufe und sorgen so dafür dass die Wertschöpfung in Österreich bleibt.