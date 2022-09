Wenig erfreuliche Wetter-Rekorde

Werbung

Der heurige Sommer war die sechste Jahreszeit in Folge, in der im Burgenland unterdurchschnittliche Mengen an Niederschlag verzeichnet wurden. Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) betreibt im Land 15 Messstationen, Experte Alexander Orlik nennt den Winter 2020 als letzte Jahreszeit mit überdurchschnittlichen Regenmengen.

Die Trockenheit zieht sich durchs ganze Land. Vom Norden – wo „die Kombination von wenig Regen, hohen Temperaturen schon im Mai und starkem Wind“ die Verdunstung im Neusiedler See begünstigt hat – über das Mittelburgenland (wo es im Frühling 2021 besonders trocken war) bis zum Süden, wo im Vorjahr generell überdurchschnittliche Trockenheit verzeichnet wurde.

Temperaturen August 2022 im Vergleich zum Langzeitschnitt 1990 bis 2020. Foto: BVZ

Die Auswirkungen sieht Meteorolge Orlik nicht nur am Neusiedler See, sondern auch am Grundwasser. Und: Wenn’s regnete, dann kurz und stark; im Juli mit bis zu 60 Liter pro Stunde und Quadratmeter.

„Dürfen das bisschen Regen nicht ungenützt lassen“

Was bedeutet die Rekordtrockenheit für die Landwirtschaft? „Die Getreideernte ist noch gut davon gekommen, es hat gegen Ende der Ernte doch noch geregnet, wir rechnen also mit einer knapp durchschnittlichen Ernte bei konstanter Qualität“, beruhigt Wolf Reheis, der Leiter der Pflanzenbau-Abteilung der Landwirtschaftskammer. Eine gewisse Dramatik gebe es natürlich schon, etwa die Restriktionsmaßnahmen bei der Wasserentnahme: „Das hat es so noch nie gegeben.“

Niederschlag August 2022 im Vergleich zum Langzeitschnitt 1990 bis 2020. Foto: Grafik: ZAMG, Prisching

Gerade rund um Mattersburg – im August die trockenste Gemeinde Österreichs mit nur 25 Millimeter Niederschlag – leide die Herbsternte. Schlechte Nachrichten für Zuckerrüben, Körnermais, Sonnenblumen und Soja, sofern nicht auf innovative Maßnahmen wie Bodenbedeckung gesetzt wurde: „Damit kann man die Verdunstung minimieren, es gibt immer Tauwasser und die Bauern haben gute Ernte-Erfolge“, so Reheis, der betont: „Wir dürfen den wenigen Niederschlag nicht auch noch ungenützt lassen, indem wir ihn ableiten.“ Entscheidend sei, dass der Regen versickern kann. Da helfe auch der Aufbau von Humus, der besonders viel Feuchtigkeit speichere. Das, warnt Reheis, dauere aber ein paar Jahre. Bis dahin ist die Hagelversicherung gefragt. Diese deckt auch Teile trockenheitsbedingter Ernteausfällen ab – und das wird leider immer gefragter.