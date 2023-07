NSC startet gegen den Vizemeister

„Die haben mörderische Qualität“, streut NSC-Trainer Stefan Rapp dem Auftaktgegner in der Ostliga, TWL Elektra, Rosen und ergänzt: „Es wird drauf ankommen, welche Schlüsse wir aus der 1:4-Niederlage gegen Lafnitz ziehen.“ Da war für den Trainer nicht alles schlecht, hatte der NSC auch gute Momente. „Nur so einfache Gegentore dürfen wir einfach nicht mehr bekommen.“ An das letzte Duell mit dem Vizemeister der vergangenen RLO-Saison denkt der Coach sicher gerne zurück. Da spielte sich Neusiedl beim 4:2-Heimsieg eine Stunde lang in einen wahren Rausch, führte durch drei Paukner Tore nach 48 Minuten 3:0. Für die Treffer müssen diesmal aber andere sorgen – Paukner ist ebenso wie Defensivmann Tomas Bockay fürs Elektra-Spiel gesperrt.