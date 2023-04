Als größte humanitäre Hilfsorganisation weltweit leistet das Rote Kreuz seit mehr als 76 Jahren wertvolle Arbeit im Burgenland, um die Lebensqualität der Menschen zu verbessern und in herausfordernden Situationen zur Seite zu stehen.

Das Hauptanliegen ist Menschen in Not zu helfen. Dazu gehört neben Rettungsdienst und Krankentransporten auch die Versorgung von kranken oder älteren Menschen. So kann eine mobile Pflegeeinheit für zu Hause beauftragt werden, die Pflegeleistungen erbringt oder ein Hausnotrufsystem, das im Falle eines Notfalls schnell Hilfe herbeiruft. Damit wird Betroffenen ein würdevolles Altern in den eigenen vier Wänden ermöglicht und Angehörige entlastet.

In der Armutsbekämpfung unterstützt das Rote Kreuz hilfesuchende Menschen im Burgenland mit der kostenlosen Ausgabe von Lebensmitteln und Hygieneprodukten und der kostenlosen Sozialbegleitung.

Das lebensrettende Blutspendeprogramm, sowie verschiedene Erste-Hilfe-Kurse sind weitere, wichtige Serviceleistungen.

Wenn sie Hilfe brauchen, oder das Rote Kreuz Burgenland unterstützen wollen, finden sie alle Informationen unter:

www.roteskreuz.at/burgenland