Für Gesundheit im Burgenland

Das Burgenland verfügt über ein gut ausgebautes Gesundheitswesen mit einem flächendeckenden Netz an wohnortnahen medizinischen Einrichtungen. In den letzten Jahren wurde massiv in den Ausbau und die Modernisierung der Krankenanstalten investiert, wobei den Patientinnen und Patienten höchste Standards geboten werden. Mit dem Neustart der Akutordinationen und den Burgenländischen Gesundheitstagen investiert das Land Burgenland weiter in eine bestmögliche Gesundheitsversorgung.

