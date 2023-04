Schutz vor Zecken

Zecken übertragen einerseits Viren, die zur gefährlichen Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) führen können, und andererseits Bakterien, die Borreliose verursachen. Die Folgen eines Zeckenstichs können von Kopfschmerzen und Fieber bis hin zu bleibenden Schäden reichen. Das Risiko einer FSME-Erkrankung kann durch eine Impfung verringert werden. Borreliose wird mit Antibiotika behandelt, eine Impfung gibt es nicht.

Beiden Krankheiten, die nach einem Zeckenstich auftreten können, kann man durch entsprechende Maßnahmen vorbeugen. So beginnt der Zeckenschutz bereits bei der Vermeidung von Kontakt mit den Tierchen, die gerne im hohen Gras, in Sträuchern und im Unterholz lauern. Abseits von Wegen ist die Wahrscheinlichkeit eines Zeckenstiches also größer.

Wer trotzdem viel in der Natur und im hohen Gras unterwegs ist, sollte geschlossene Kleidung mit langen Ärmeln und langen Hosen tragen sowie die Socken über die Hosenbeine ziehen. Auch Gummistiefel tragen dazu bei, Zecken den Zugang zur Haut zu erschweren. Auf heller Kleidung lassen sich Zecken leichter erkennen und entfernen, bevor sie zustechen.

Zusätzlich dazu helfen auch insektenabweisende Sprays, sogenannte „Repellentien“, Zecken und Stechmücken für eine Weile vom Leib fernzuhalten.

Nach einem Ausflug in der Natur sollte man außerdem seinen Körper und die Kleidung gründlich nach den winzig kleinen Krabblern absuchen. Bevorzugte Stellen der Zecken sind Kniekehlen, Bauch-, Brustbereich und Schrittbereich.