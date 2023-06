Vitiligo: Rund 100.000 Österreicher haben die Weißfleckenkrankheit

Vitiligo ist eine Autoimmunerkrankung, bei der es zu einem lokalen Verlust des Hautpigments Melanin kommt. Sie betrifft alle Ethnien und alle Geschlechter. Meist tritt die Krankheit bei Kindern und jungen Erwachsenen im Alter von zehn bis 30 Jahren erstmals auf. „Bei Verdacht auf Vitiligo sollte unbedingt ein Dermatologe aufgesucht werden“, sagt Sabrina H., 33 Jahre jung und seit 13 Jahren Vitiligo-Patientin. Er wird die Erkrankung fachgerecht diagnostizieren, gegebenenfalls auf Begleiterkrankungen hin untersuchen und geeignete Therapien einleiten. Auch wenn die Diagnose bereits besteht, sollten regelmäßige Kontrollen durch den Facharzt erfolgen, um auch die Krankheitsaktivität schnell zu erkennen. So kann die Behandlung den sich ändernden Bedürfnissen von Patienten, aber auch den neuen Erkenntnissen aus Wissenschaft und Forschung angepasst werden.

Leo Richter, Facharzt für Dermatologie. Foto: Martin Zorn

Vitiligo ist eine chronisch Hauterkrankung, die sich als Pigmentstörung zeigt, meist an gut sichtbaren Stellen, wie dem Gesicht und den Extremitäten. In den Sommermonaten kommt das besondere Hautbild von Vitiligo-Patienten noch stärker zur Geltung und belastet Betroffene oft erheblich. Ein hoher Sonnenschutz ist besonders wichtig. Leo Richter, Facharzt für Dermatologie, Ordinationen in Baden und Wien

Fünfmal höheres Risiko für Depression

Vitiligo ist eine chronische Autoimmunerkrankung der Haut. In Österreich sind rund 100.000 Menschen betroffen. Die Dunkelziffer ist hoch, die der involvierten Familienmitglieder ebenso. „Die weißen Flecken können am ganzen Körper auftreten. Insbesondere wenn sichtbare Hautareale betroffen sind, leiden viele Betroffene unter der Stigmatisierung im beruflichen und privaten Umfeld“, weiß Sabrina aus eigener Erfahrung. Die fortschreitende Sichtbarkeit der Krankheit führt zu einer erheblichen psychischen Belastung, die sich auf die Lebensqualität auswirkt. Menschen mit Vitiligo haben laut Studien ein fünfmal höheres Risiko an einer Depression zu erkranken wie vergleichbare Gesunde. 56 Prozent der Betroffenen berichten von stark negativen Auswirkungen auf ihr Selbstwertgefühl. Darüber hinaus steigt mit der Diagnose Vitiligo für die Betroffenen auch die Wahrscheinlichkeit für körperliche Begleiterkrankungen wie Schilddrüsenfehlfunktion oder Stoffwechselerkrankungen.

Welt-Vitiligo-Tag seit 2011

Um auf die Erkrankung aufmerksam zu machen und den Betroffenen eine Stimme zu geben, wurde 2011 der Welt-Vitiligo-Tag ins Leben gerufen. Er bietet eine wertvolle Gelegenheit, das Thema in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken und Menschen zusammenzubringen. „Es ist wichtig, dass Betroffene eine Plattform haben, um ihre Geschichten zu teilen, Erfahrungen auszutauschen und gegenseitige Unterstützung zu finden“, unterstreicht Vitiligo-Betroffene Sabrina. Dieser Tag dient auch dazu, Fachleute, Forscher und Organisationen zu ermutigen, weiterhin nach Fortschritten in der Behandlung von Vitiligo zu streben.

Seit dem ersten Welt-Vitiligo-Tag im Jahr 2011 hat sich einiges getan: Der Entstehungsprozess der weißen Flecken wurde intensiv erforscht und die Erkenntnisse mit dem bestehenden Wissen über Autoimmunerkrankungen zusammengeführt. So können neue Therapieoptionen geschaffen werden, die die Autoimmunreaktion des Körpers regulieren und eine Wiederherstellung der Hautpigmentierung erlauben.

Die Autoimmunerkrankung ist weder schmerzhaft noch ansteckend und dennoch kann sie die Lebensqualität von Betroffenen erheblich beeinträchtigen. Vitiligo ist bis jetzt nicht heilbar, aber mittlerweile gut behandelbar. Ein regelmäßiger Besuch beim Hautarzt ist wichtig, da es neue Behandlungsmöglichkeiten gibt. Leo Richter, Facharzt für Dermatologie, Ordinationen in Baden und Wien

Fakten zu Vitiligo

Prävalenz: Vitiligo betrifft schätzungsweise 0,5 bis zwei Prozent der Weltbevölkerung. Das bedeutet, dass rund 65 bis 95 Millionen Menschen weltweit von dieser Hauterkrankung betroffen sein können.

Keine geschlechtsspezifischen Unterschiede: Vitiligo tritt bei Männern und Frauen gleichermaßen auf, unabhängig von Alter, ethnischer Zugehörigkeit oder sozialem Hintergrund.

Beginn in der Jugend: Vitiligo kann in jedem Alter auftreten, aber etwa die Hälfte der Betroffenen entwickelt die Symptome vor dem 20. Lebensjahr.

Autoimmunerkrankung: Vitiligo wird als eine Erkrankung angesehen, bei der das Immunsystem die Melanozyten angreift, die Hautpigmente produzieren. Die genaue Ursache von Vitiligo ist jedoch noch nicht vollständig geklärt.

Familiäre Veranlagung: Bei etwa 20 Prozent der Betroffenen tritt Vitiligo auch bei unmittelbaren Familienangehörigen (Eltern oder Geschwister) auf. Das Risiko, die Erkrankung zu entwickeln, ist höher, wenn ein Familienmitglied ebenfalls betroffen ist.

Auswirkungen auf die Lebensqualität: Vitiligo kann sowohl physische als auch psychische Auswirkungen haben. Die sichtbaren weißen Flecken auf der Haut können zu vermindertem Selbstwertgefühl, sozialer Isolation und psychischem Stress führen. Die Lebensqualität der Betroffenen kann dadurch erheblich beeinträchtigt werden.

Die drei häufigsten Mythen ...

Mythos 1: Kann ich mich mit Vitiligo anstecken? Eine weit verbreitete Sorge des sozialen Umfelds und in erster Linie eine Fehlinformation ist die Ansteckungsgefahr bei Vitiligo. Es handelt sich um eine Autoimmunerkrankung, bei der das eigene Immunsystem die Melanozyten zerstört, was die weißen Flecken auf der Haut verursacht. Die Krankheit ist somit weder durch Berührung noch Körperflüssigkeiten oder auf anderen Wegen übertragbar.

Mythos 2: Vitiligo ist nur ein kosmetisches Problem. Es ist für die Betroffenen weit mehr als nur eine kosmetische Angelegenheit. In einigen Fällen haben Betroffene mit Begleiterkrankungen zu kämpfen. Zudem sind die depigmentierten Hautareale sehr lichtempfindlich. Besonders im Sommer müssen die weißen Stellen besonders gut mit hohem Lichtschutzfaktor vor Sonneneinstrahlung geschützt werden. Hinzu kommt die enorme psychische Belastung, die die Erkrankung für viele Betroffenen mit sich bringt.

Mythos 3: Extensive Sonnenexposition verursacht Vitiligo. Spekulierte Ursachen, wie zum Beispiel ausgiebiges Sonnenbaden, zählen definitiv nicht zu den Auslösern von Vitiligo. Der genaue Ursprung der Krankheit ist allerdings noch nicht vollständig geklärt.