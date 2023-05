„Alles Uhudler“ in Stegersbach

Der einzigartige Uhudler ist DAS Kultgetränk im Südburgenland. Der charakteristische Geruch und die hellrote Farbe machen den Uhudler unverwechselbar. „Rund 140 Hektar Weinbaufläche, vorwiegend in den südburgenländischen Bezirken Güssing und Jennersdorf, sind mittlerweile mit Uhudlersorten bepflanzt und jährlichen werden es um etwa 15 Hektar mehr. Aktuell gibt es rund 340 Uhudler-Produzenten – für viele Familien ein wichtiger Nebenerwerb“, erzählt Harald Kaiser, Obmann des Vereines „Freunde des Uhudler“. „Wir sehen in der Marke Uhudler eine große Chance zur Stärkung der regionalen Wirtschaft“, erklärt Larimar Gastgeber Johann Haberl, dem die Qualitätssicherung guter und gesunder Weine besonders am Herzen liegt.

Der Beste der Besten

Der beste Uhudler des Jahrgangs 2022 wird beim Uhudler-Weinfestival im Hotel Larimar am 16. Mai prämiert. Eine namhafte Jury unter der Leitung der Europäischen Weinritterschaft verkostet, bewertet und rwählt den besten Uhudlerwein im Rahmen des „Uhudler-Weinturnieres“. Larimar-Gäste dürfen sich auf ein exquisites Uhudler-Gourmetmenü in sechs Gängen freuen. Die Larimar Gourmet-Vitalküche verwöhnt mit besonderen Highlights rund um den Uhudler, wie mit einer feinen Uhudlerschaumsuppe, Spezialitäten vom Zickentaler Moorochsen in köstlicher Uhudlersauce u.v.m. Die ausgezeichnete Weinbegleitung vom Weingut Juliana Wieder aus Neckenmarkt lässt Weinkennerherzen höherschlagen. Auch der frisch prämierte Turniersiegerwein wird beim Uhudlerfestival verkostet.

