Landjugend Bildein: „Baggern“ um den Sieg

Die Landjugend Bildein feiert am 10. Juni ihr 10-jähriges Volleyballturnier-Jubiläum am Sportplatz Bildein. Dafür hat sich die Landjugend viele neue Highlights einfallen lassen. Am 10. Juni warten auf die BesucherInnen und TeilnehmerInnen spannende Volleyballmatchs. Das Jubiläumsturnier hat allerdings noch mehr zu bieten als erstklassige Volleyball-Action. Der separate Actionparcours sorgt für zusätzliche Abwechslung und Spannung. Wer hier sein Können unter Beweis stellt, hat die Chance auf Gutscheine im Wert von mehreren hundert Euro. Kulinarische Köstlichkeiten, wie Pulled Pork und Falafel-Wraps sowie eine gemütliche Cocktailbar runden das Jubiläumsfest in Bildein ab.

„Wir freuen uns sehr, dass wir unser 10-jähriges Jubiläum feiern können. Das Volleyballturnier hat sich in den letzten Jahren zu einem echten Highlight entwickelt, auf das sich viele Leute freuen. Mit den neuen Specials wollen wir unseren Gästen ein unvergessliches Erlebnis bieten“, so Julia Heilmann, Leiterin der Landjugend Bildein. Interessierte Teams können sich per Mail an landjugend.bidein@gmail.com beim Jubiläums-Volleyballturnier anmelden.

