Raiffeisen Regionalbank Güssing-Jennersdorf feiert

Die Generalversammlung der Raiffeisen Regionalbank Güssing-Jennersdorf im Juni stand schon ganz im Zeichen des Jubiläums„100 Jahre Raiffeisen in der Region Güssing-Jennersdorf“. Mit einem Frühschoppen wurde das Jubiläum nun auch ganz offiziell gefeiert. Die klare Botschaft an Kunden und WegbegleiterInnen blieb freilich gleich. .„Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele. Es ist das Wir, das uns stärker macht“, heißt es seitens Raiffeisen. „Und das ist es auch, was uns von anderen Banken unterscheidet“, sagt Vorstandssprecher Günter Penthor. „Im November wird in der Gernot-Halle in Jennersdorf auch noch ein Event für die Jugend folgen“, ,sagt Günter Penthor.

Und dann schließt sich der stimmige Reigen, weilalle KunInnenschichten abdeckt sind.Erfolgreiche Neuausrichtung„Die strategische Neuausrichtung der Raiffeisen Regionalbank Güssing-Jennersdorf hat im abgelaufenen Geschäftsjahr positive Effekte gebracht und lässt die Bank eine erfreuliche Bilanz legen“, betonte Vorstandsdirektor Ewald Richter. Die Bilanzsumme der Raiffeisen Regionalbank Güssing-Jennersdorf betrug per 31.Dezember 2022 1,019 Milliarden Euro. Mit einem Wachstum von 4,44 Prozent wurde die Milliardengrenze bei der Bilanzsumme überschritten. Blick zurück in den FrühsommerIm Aufsichtsrat wurden die vorgeschlagenen Mitglieder im Juni einstimmig wiedergewählt.