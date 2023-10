Die ersten 80 Tage für den Güssinger Kultursommer

In 80 Tagen reiste Jules Verne einmal um die Welt. Andreas Vitasek wurde vor 80 Tagen als neuer Intendant des Güssinger Kultursommers präsentiert und der Kabarettist machte vom ersten Tag an Dampf. Die Programmierung wurde soeben abgeschlossen. „Auf der Burg Güssing wird es ein Kabarettfestival geben, das mit einer 'Burgenland All Stars Gala' eröffnet wird. Es gibt fortgeschrittene Verhandlungen mit dem ORF über eine Aufzeichnung der Gala. Den Abschluss soll ein Fest mit Musik und einem Public Viewing des EM-Finales bilden. Ich hoffe natürlich auf eine österreichische Beteiligung“, gibt Andreas Vitasek einen ersten Einblick in seine Überlegungen. „Details über die KünstlerInnen und die genauen Termine werden bei einer Programmpräsentation zu Beginn des Vorverkaufs im kommenden Frühjahr bekannt gegeben werden“, so Vitasek.

Vorstellungen zu 100 Prozent umgesetzt

Bei Jules Verne waren es Kurzgeschichten von Edgar Allen Poe, die ihn zum Schreiben des Roman führten. Bei Andreas Vitasek gibt es keine Anleihen von außen. „Ein großer Anreiz für mich, diese Aufgabe zu übernehmen war die Möglichkeit, meine Vorstellungen eines Kultursommers im Rahmen der finanziellen und terminlichen Vorgaben zu realisieren. So gesehen stecken 100 Prozent Vitasek in dem Programm“, sagt der Kultursommer-Intendant, der schon bei der Präsentation anklingen ließ, den Landessüden zu einer Art Kabarett-Hochburg machen zu wollen. „Hochburg klingt mir fast zu martialisch. Ich würde sagen: Fest statt Festung. Das wäre auch ein schönes Motto. Die Satire, die ja meine Kernkompetenz ist, wird auch in Zukunft eine zentrale Rolle im künstlerischen Angebot spielen. Das soll aber kein Hindernis sein, erweiterte Ausflüge in die Musik und in die Komödie zu unternehmen. Damit ich auch ein Geheimnis verrate: Für 2025 ist eine Hamletbearbeitung in Planung“, sagt Andreas Vitasek, in dessen Überlegungen das Kulturzentrum natürlich eine zentrale Rolle spielt. „Soviel ich weiß, hat der Umbau des KUZ schon begonnen und soll im Frühjahr 2026 abgeschlossen sein. Aber jeder Mensch, der schon einmal gebaut hat, weiß, was man von Fertigstellungsterminen zu halten hat. Ich denke, dass ich einen Plan B in der Tasche haben werde“, weckt Andreas Vitasek Interesse auf weitere Spielstätten. „Das renovierte KUZ soll ja die neue Heimstätte des Güssinger Kultursommers werden. Trotzdem würde ich mir wünschen, dass die Burg als zusätzlicher exklusiver Spielort erhalten bleibt. Wer einmal oben auf der Burg war, wird mich verstehen. Auch würde ich gerne das romantische Ambiente des Freilichtmuseums Gerersdorf weiterhin für die Literatur nutzen“, so Vitasek.

Das neue Kulturzentrum wird den Namen des großen „Wahl-Südburgenländers“ tragen. Eine Botschaft an den langjährigen Intendanten des Güssinger Kultursommers hat Andreas Vitasek nicht. „Natürlich wird der neue Kultursommer meine eigene Handschrift tragen. Da ich ein Wunschkandidat von Frank war, hoffe ich doch, dass er mit meiner Arbeit zufrieden sein würde“, sagt Andreas Vitasek. „Franks Leidenschaft galt ja auch dem Jazz und dem Kino. Ich hab ein paar Ideen, wie man auch diese Kunstgattungen in das Programm einbeziehen könnte, aber es ist noch zu früh, um darüber zu sprechen“.