Neudauberg: 15 Jahre voller Genuss

2008 nahm Fredy Benlkö aus Bad Tatzmannsdorf das Golfrestaurant „Eulenwirt“ unter seine kulinarischen Fittiche. Seither verwöhnt Benkö in dem Lokal gemeinsam mit seinem treuen, siebenköpfigen Team seine Gäste von Nah und Fern mit verschiedensten Schmankerln. Zu jedem gezauberten Gericht gibt's im „Eulenwirt“ außerdem den passenden, von Benkö ausgewählten Wein, daran wird sich auch in Zukunft so schnell nichts ändern.

Auch nach 15 Jahren ist mit dem Kochen für Fredy nämlich noch lange nicht Schluss. Für den Koch sind besonders regionale Zutaten wichtig, Kochen bedeutet für Fredy Benkö außerdem, verschiedene Geschmäcker auszuprobieren und das Essen gemeinsam zu genießen.

Zu seinem 15-jährigen Betriebsjubiläum meldeten sich einige GratulantInnen ein, darunter war auch Regionalstellenleiter Thomas Novoszel und mit Wirtschaftskammer Regionalstellenobmann Roman Eder, die ebenfalls überzeugt von Fredys kulinarischen Künsten sind: „Nicht nur Golfsportbegeisterte werden im Restaurant verwöhnt, sondern auch viele Gäste und Einheimische schätzen das einzigartige kulinarische Ambiente.“