Fußball-Legenden laden zum Tennisturnier

Nachdem bereits im vergangenen Jahr das Tennisturnier der Neuberger Fußball-Legenden veranstaltet wurde, soll in diesem Jahr ein noch größeres Event dazu stattfinden. Am Sonntag, dem 6. August steigt auf der Tennisanlage des TC Neuberg das 2. Neuberg-Open, bei dem sich ehemalige Fußball-Legenden des SV Marsch Neuberg im Tennis beweisen wollen. Zu den Legenden zählen unter anderem auch Dietmar und Lukas Kantauer, Rainer Weber, Willi Oswald, Georg und Manuel Konrad, Manuel Neubauer, Sandro Knor, Markus Kovacs und Chris Kovacsits. Sie stellen sich alle dem Kampf, den Vorjahressieger Matthias Novak, der auch heuer wieder sein Können beweisen will, vom Tennisthron zu stoßen. Das Turnier beginnt um 9 Uhr am Tennisplatz in Neuberg. Für das leibliche Wohl aller Gäste wird beim Turnier gesorgt.