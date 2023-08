Fußball-Legenden kämpften um den Sieg im Tennis

Beim Turnier wurde nach einem eigenen Modus gespielt, die Spieldauer wurde nämlich auf 15 Minuten begrenzt. Bei einem Gleichstand nach den 15 Minuten wurde ein Entscheidungsspiel ausgetragen, so dass es immer einen Sieger gab.

Organisiert wurde der spannende Turniertag von Sandro Knor und Georg Novak, der auch die Turnierleitung übernommen hat.

In der Vorrunde wurde in zwei Gruppen zu je sieben Spielern gespielt, bei der sich Rainer Weber und Gerhard Radakovits von der Gruppe A und Andreas Konrad und Manuel Neubauer von der Gruppe B für die Kreuzspiele qualifiziert haben. Aufgrund einer Verletzung musste Matthias Novak leider in der Vorrunde aufgeben. Im Spiel um Platz drei siegte Manuel Neubauer gegen Gerhard Radakovits. Das Finale war nicht nur für die Fußballlegenden, sondern auch für die vielen Zuschauerinnen und Zuschauer spannend. Nach Ende der regulären Spielzeit herrschte Gleichstand, im Entscheidungsspiel konnte sich dann Andreas Konrad durchsetzen.

Obwohl das Turnier bereits um 9 Uhr begonnen hatte, dauerte die Tennis-Action den ganzen Tag. Bei der Siegerehrung um 17 Uhr konnte Andreas Konrad dann als Sieger der zweiten Tennis Open der Neuberger Fußball-Legenden gekürt werden.

Die vielen Zuseherinnen und Zuseher konnten an diesem Tag nicht nur das sommerliche Wetter und die spannenden Tennisduelle genießen, sondern auch die Musik mit Moderationsbegleitung. Die Veranstaltung wurde zudem vom Tennisclub Neuberg und seinen Funktionären unterstützt. Der Reinerlös der Sportveranstaltung kommt dem Team des Tennisclubs zu Gute. Am Tennisplatz soll nämlich in Zukunft eine Flutlichtanlage errichtet werden. Aufgrund des großen Erfolgs beim Event soll es im nächsten Jahr wieder eine Fortsetzung der Neuberger Tennis Open der Fußball-Legenden geben.