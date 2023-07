Burgspiele Güssing: Zauberhaftes Jubiläum

Prominenter Mentor. Obfrau Hilde Koller freute sich über die Unterstützung von Magier Tony Rei. Foto: Carina Fenz

„Möge das Publikum bezaubert und verzaubert nach Hause gehen und die Übung gelingen“, wünschte Magier Tony Rei den Darstellern vor der Premiere des „Großen Houdini“, den die Burgspiele anlässlich ihres 30-jährigen Bestehens auf die Bühne bringen.

Und märchenhaft mutet auch die Geschichte des 1874 in Budapest mit Namen Erik Weisz geborenen Entfesslungskünstlers an. Den Künstlernamen Harry Houdini nahm er mit 17 Jahren an und seine atemberaubende Show führte in bis nach Amerika. Übung geglückt, stellte das begeisterte Premierenpublikum nach rund zwei Stunden fest.

Die Stückauswahl war ein Herzenswunsch der künstlerischen Leiterin Sabine James, die sich mit Magierweltmeister Tony Rei auch einen ganz prominenten Mentor an die Seite geholt hat und das Stück geschrieben sowie die Musik komponiert hat. Passend zur Handlung gibt es jede Menge Showelemente, Entfesselung, Fluchtkisten, Schwebefrauen, Zwangsjacken und zersägte Jungfrauen.

In der Titelrolle begeisterte Nikolai Cziszer. An seiner Seite glänzte die Güssingerin Sarah Doncsecs als Ehefrau und Assistentin. Für jede Menge Show auf der Bühne sorgten auch heuer wieder Wolfgang Weingrill und Sabine James. In weiteren Rollen waren Jo James, Ilvy Csiszer, Bastian Csery, Georg Zawischa, Nikola Fröhlich, Karoline Aschauer, Gerda Sabara, Arno Schützenhöfer, Joschi Karner und Stephan Knar zu sehen.

Gespielt wird noch am 14., 15., 16., 21., 22., 23. und 30. Juli. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Tickets sind unter 03322/42102, beim Kulturservice Burgenland und über Ö-Ticket erhältlich.