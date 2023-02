Neuer SPAR für Güssing: Spekulationen & Kontroverse um Zukunft

Der Abbruch des bestehenden Sparmarktes in der Grazerstraße 17 in Güssing sorgt für Spekulationen. Die Verhandlung zur Baubewilligung ging am 8. Feber am Stadtamt über die Bühne. Wann der bestehende Markt abgerissen und durch einen neuen Markt ersetzt wird, steht noch nicht fest.

„Aktuell können wir Ihnen nur bestätigen, dass das Projekt SPAR Güssing in Planung ist. Es gibt aber zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Zeitschiene“, heißt es seitens des Konzerns.

„Definitiv werden wir heuer aber nicht starten, erst in einem der Folgejahre. Ob dies aber schon 2024 oder 2025 oder noch später sein wird wissen wir zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht.Daher gibt es noch keine konkreten Infos unsererseits“, teilt Richard Kaufmann, der Leiter für den Bereich Werbung und Information in der Zentrale in Graz mit. Auch seitens der Bezirkshauptmannschaft Güssing gibt es keine Auskunft. „Bezug nehmend auf Ihre Anfrage wird ersucht, Einzelheiten zum Projekt beim Bewilligungswerber zu hinterfragen.

Weitere Informationen können - da es sich um ein laufendes Verfahren handelt - aus Gründen der Amtsverschwiegenheit nicht gegeben werden“, heißt es auch kurz und knapp aus der BH Güssing. Iris Schwaiger, die im Sparmarkt eine Trafik betreibt, hat davon gehört, weiß aber auch nichts Konkretes. Es bleibt also spannend. Am Standort Güssing beschäftigt SPAR aktuell 24 MitarbeiterInnen.

