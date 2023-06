Schule evakuiert: Spektakuläre Feuerwehr-Übung in Stegersbach .

Die Feuerwehren des Abschnitts 1 aus Güssing probten am vergangenen Mittwoch in Stegersbach. Übungsanahme war ein Brand in der Mittelschule, bei dem insgesamt 350 Schüler sowie Lehrkräfte evakuiert werden mussten.