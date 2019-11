Vor 18 Jahren hat die Familie der Pharmazeutin Michi Stipsits die Diana-Apotheke übernommen. Die Dauerdienstbereitschaft von Montag bis Sonntag, Tag und Nacht, war damals schon Usus.

Wandel in Bedarf und Struktur

Mit ihrem Mann Georg Stipsits, der ebenfalls Pharmazeut ist, führt sie seither die beliebte Apotheke. „Früher war die Struktur eine andere, es gab weniger Fachärzte, da konnte man auch noch zu Mittag geschlossen halten“, erzählt Michi Stipsits, „seit fünfzehn Jahren haben wir aber nicht nur jeden Tag Dienst, sondern auch über die Mittagszeit geöffnet, da durch den Zuzug vieler Fachärzte die Kunden verstärkt in der Mittagszeit gekommen sind.“

Dorothea Müllner-Frühwirth Herausforderung: Öffnungszeiten

Über 6.000 Tage, in denen die Apotheke durchgehend geöffnet hatte, sind so zusammen gekommen. Dann änderte sich aber die Ausgangssituation der Ärzte wieder, da einer der Praktiker in Pension ging und die Stelle nicht nachbesetzt wurde. Außerdem setzen die Fachärzte nun auf durchgehende Öffnungszeiten, dafür schließen sie früher. „In der Mittagszeit sind wir jetzt fast unterbesetzt, dafür ist es in den Abendstunden ruhiger“, führt Stipsits weiter aus.

BVZ Die diensthabende Apotheke ist auch an dem Aushang bei der Apothekentür ersichtlich.

Sie legt großen Wert darauf, dass ihre, fast durchgehend weiblichen, Angestellten auch Familie und Beruf gut vereinbaren können. Ruhiger ist es in den Abendstunden auch seit der Einführung der Bereitschaftsdienste der praktischen Ärzte im Spital geworden. Das geänderte und nun strengere Arbeitszeitgesetz für Apotheken trug dann dazu bei, dass Michi Stipsits einen neuen Lösungsansatz suchte. So fragte sie bei der Bezirkshauptmannschaft, die über die Bereitschaftsdienste bestimmt, nach, ob ein abwechselnder Dienst mit der Apotheke in Stegersbach möglich wäre. Nach einigen Gesprächen mit der BH, den Stegersbacher Kollegen und der Apothekerkammer, die eine solche Änderung ebenfalls absegnen muss, wurden dann im April die benötigten Anträge gestellt.

Neue Öffnungszeiten mit weiterhin viel Service

Seit dem 1. November sind die neuen Öffnungszeiten und der Wechseldienst mit der Apotheke in Stegersbach nun offiziell in Kraft getreten. „Bisher haben sich die Kunden sehr verständnisvoll gezeigt“, ist Stipsits froh über die Reaktion ihrer Klienten. Die Apotheke ist nun von Montag bis Freitag durchgehend von 8 bis 18 Uhr geöffnet, am Samstag von 8 bis 12 Uhr. Aber es gibt weiterhin ein besonderes Service, wie die Pharmazeutin erzählt: „Wir fragen bei den praktischen Ärzten bevor wir zusperren immer nach, ob noch Patienten da sind, sodass diese noch ihre Medikamente bei uns abholen können.“ Auch am Samstag ist die Apotheke im Bereitschaftsdienst weiterhin geöffnet.

Die neuen Zeiten können auf einem eigenen Nachtdienstkalender, der in der Apotheke und bei den Ärzten aufliegt, nachgesehen werden. Aber auch auf der Homepage www.apothekeguessing.at, auf der Facebook-Seite der Apotheke, bei dem Aushang an der Apothekentür und auf dem Anrufbeantworter der Diana-Apotheke kann man sich schnell und regelmäßig über die aktuellen Dienste informieren.