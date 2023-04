Zwei Ärzte für 3.600 Patienten sind zu wenig

Knapp 5.000 Arztbesuche behandelt ein Allgemeinmediziner im Durchschnitt pro Jahr. In Güssing sind im Idealfall drei ÄrztInnen für die Grundversorgung von knapp 3.600 Einwohner zuständig. Derzeit sind es nur zwei und das wird vorerst auch so bleiben. Die Suche nach einem Allgemeinmediziner ging am 14. April erfolglos zu Ende. Die zehnte Ausschreibung wird gerade vorbereitet. „Wir hatten keinen einzigen Bewerber, nicht einmal einen Interessenten“, sagt Thomas Bauer von der Ärztekammer Burgenland. „Das ist aber kein rein burgenländisches Problem. Die Stellen sind nicht mehr so lukrativ, dazu sind es auch Zwänge wie Mindestöffnungszeiten, die Jungärzte abschrecken“, erklärt Bauer der den Schritt zur Anhebung der Ärztegehälter durch das Land als sehr positives Signal sieht.

„Momentan läuft es ganz gut, ich hab ein gutes Team, das mir sehr viel abnimmt“, sagt Heinz Lang, als einer der beiden Güssinger Allgemeinmediziner. „Aber auf Dauer wird das so nicht gehen“, betont Lang.

