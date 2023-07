„Museum der Menschlichkeit“ eingerichtet

Der Tischlermeister hat in seiner Werkstatt seine mitgebrachten Erinnerungen aus dem Land ausgestellt und erzählt, wie er zu seinem besonderen Engagement für Afrika gekommen ist: „Ich habe schon davor in Kroatien und Rumänien Hilfe geleistet. Bei einem Treffen mit Entwicklungshelfern hat mich jemand eingeladen, nach Burkina Faso mitzufahren. So hat die Afrika–Hilfe begonnen.“

Insgesamt war er seither 56 Mal in Afrika, hat drei Spitäler, 53 Schulen und 120 Brunnen gebaut. Über 1000 Menschen haben dadurch einen Arbeitsplatz bekommen. Besonders wichtig ist Franz Grandits dabei die Bildung der Menschen. „Ich finde es unglaublich, was Franz Grandits in diesen Jahren bewegt hat, wieviel Hilfe er geleistet hat und welche Projekte er in Afrika umsetzen konnte. Er ist ein besonderer Mensch, dem mein größter Respekt gebührt“, sagt Verena Dunst.

Museum der Menschlichkeit und einmal noch nach Afrika

In seiner ehemaligen Werkstatt hat er nun Geschenke und selbst erworbene Gegenstände ausgestellt, welche die Geschichte des Landes erzählen. Viele Erlebnisse in Afrika haben Grandits geprägt, besonders, so erzählt er, als ein Kind in seinen Armen an Hunger gestorben ist. Deshalb hofft er, dass sein Projekt weiter fortgesetzt wird, auch wenn er dieses nicht mehr selbst leiten kann. Franz Grandits, der 1937 geboren wurde, möchte auch noch einmal nach Afrika reisen.

„Franz Grandits hat auch in Stinatz viel bewegt, er war Gemeinderat, Feuerwehrkommandant, Gründungsobmann des Vereines 'Stinjacko Kolo' (Tamburizza- u. Tanzgruppe) und Gründungsobmann von HKD Stinatz (Kroatischer Kulturverein). Zusätzlich hat er einige Bücher über Stinatz verfasst. Ich wünsche ihm alles Gute für die Weiterführung seines Projekts und vor allem Gesundheit, dass er noch lange so engagiert für die Menschen da sein kann“, so Landtagspräsidentin Verena Dunst.