Von der Schule direkt zum Bundesheer

SchülerInnen des Gymnasiums Güssing verbrachten einen Projekttag in der Montecuccoli-Kaserne, um sich aktiv einen Einblick in den Berufsalltag von Soldaten des Jägerbataillon 19 zu machen. Und um dieses Abenteuer situationsgetreu erleben zu können, schlüpften die Jugendlichen sogar in Uniformen. „Das Gymnasium Güssing verfolgt das Motto „Von der Region, für die Region". Und mit der Montecuccoli-Kaserne, dem größten Dienstgeber der Region, haben wir einen Partner gefunden, wo zukünftig auch die Möglichkeit besteht, regional zu arbeiten“, findet Direktor Robert Antoni einen zusätzlichen Effekt zu diesem Abenteuertag. Und auch für Kommandant Christian Luipersbeck sind diese Projekttage eine ideale Plattform, Berufssoldaten von Morgen zu finden. „Im Gymnasium sind 17-jährige Burschen und Mädchen, die knapp vor der Matura bzw. der Entscheidung für die berufliche Zukunft stehen. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit an der Militärakademie die Ausbildung zum Offizier zu machen“, sagt Luipersbeck. Das Feedback der Kids war positiv. Die Aktion „Schüler lernen die Kaserne kennen“ soll in den nächsten Jahren eine Fortsetzung finden.