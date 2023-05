Kein Golfplatz in Güssing

Der Kauf des Aktiv Park Güssing wirbelte jede Menge Staub auf. Über Kaufpreis und Pläne wurde lange geschwiegen (die BVZ berichtete). Dann stand fest: Es sind knapp 10 Millionen Euro, die das Land für die Revitalisierung des Areals in die Hand nimmt. Als Teil einer umfassenden Sportstrategie, unter dem Arbeitstitel „Sportcamp Süd“ und auf verschiedenen Ebenen. Auf denen Golf aber nun ganz sicher keine Rolle spielt. Ein rund 60.000 m2 großes Areal mit Golfplatzwidmung wurde zwar um 500.000 Euro dazu gekauft. Doch Golfplatz ist keiner geplant.

Verwendungszweck Inhalt von Gesprächen

„Das ganze Areal wurde in Bausch und Bogen gekauft. aber Golfplatzpläne gibt es aktuell keine“, heißt es seitens der Landesimmobilien Burgenland GmbH (LIB). Was am Standort AktivPark tatsächlich umgesetzt wird, soll sich in Gesprächen mit der Sport Burgenland GmbH, mit der Gemeinde und mit Tourismusvertretern ergeben. „Der tatsächliche Verwendungszweck wird dabei eruiert“, heißt es aus der LIB.

Fazit: Die Gofplatz-Pläne ad Acta zu legen ist klar nachvollziehbar, denn mit Stegersbach und Bad Tatzmannsdorf hat man allein im südlichen Burgenland fünf Golfplätze auf höchstem Niveau. Dazu die Plätze im Fürstenfeld und in Bad Waltersdorf. Das ist mehr als genug.

Keine Nachrichten aus Güssing mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.