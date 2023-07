Shaolin-Großmeister im Larimar in Stegersbach

Ob Kung Fu, Qi Gong, Tai-Chi und Chan Meditation: Shaolin Großmeister Shi Yan Liang bringt fernöstlichen Heilmethoden ins Larimar nach Stegersbach. Shi Yan Liang wurde in der chinesischen Provinz Anhui in Yingshang geborgen und trainiert seit seinem vierten Lebensjahr Kung Fu. „Ich trat mit 15 trat als Mönch in den Shaolin Tempel ein, wo zuvor schon mein Onkel war. Die Großmeisterprüfung legte ich 2010 in China ab und als Beauftragter der Shaolin Europe Association kümmere ich mich um die Shaolinkultur in Europa“, sagt Yan Ling.

Im Larimar bringt Yan Liang den Gästen fernöstlichen Entspannungs- und Heilmethoden näher. Tai-Chi fördert die Körperwahrnehmung und stärkt das Immunsystem. Die Kampfkunst Kung Fu ist ein ideales Ganzkörpertraining. Innere Ruhe und Gelassenheit sowie spirituelle Entwicklung werden im Rahmen der Chan Meditation gefördert.

„Ich war immer schon ein Fan alternativer Heilmethoden und da sind die fernöstlichen Methoden natürlich ganz besonders“, sagt Larimar-Chef Johann Haberl. „Wir haben diese Philosophie bei uns im Haus und wir haben dadurch auch eine Alleinstellung am österreichischen Wellnessmarkt. Und diese Sonderstellung forcieren wir bewusst“, so Haberl. „Wir hatten früher schon Shaolinmönche. Shi Yan Liang ist ein Großmeister mit ganz besonderer Ausbildung und mit ganz besonderen Fähigkeiten. Als Vertreter seines Ordens war er zum Beispiel beim Begräbnis des Papstes in Rom und da sieht man schon welch große Persönlichkeit da bei uns zu Gast ist“, sagt Johann Haberl.