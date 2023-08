Mehr Arbeitslose im Bezirk Güssing

Die Arbeitslosenzahlen im Burgenland sind um3,6 Prozent auf eine Zahl von 6.907 arbeitssuchenden Personen gestiegen. Weitere 1.446 Personen befinden sich in Schulungen, das heißt, dass die Arbeitslosenquote, im Burgenland, im Juli, um 0,3%, auf 5,8% angestiegen ist.

Dazu gibt es große regionale Unterschiede, was die südlichen Bezike betrifft. Während in Jennersdorf die Juli Zahlen im Vergleich zum Vorjahr gesunken sind (Minus von 9,7%), gab es in Oberwart (+11,6%) und Stegersbach (+11,2%) einen Anstieg. Untypisch für den Sommer, ist der Anstieg der Zahlen am Bau, aber auch das ist regional unterschiedlich.Mehrere Branchen sind betroffen„Es ist uns nichts spezifisch aufgefallen, keine Brache ist speziell betroffen, sondern sowohl Gastgewerbe als auch Handel, Produktion und Bauwirtschaft weisen überall eine leichte Steigerung, in der Arbeitslosenstatistik, auf“, sagt Linda Kirisits, die stellvertretende Leiterin des AMS Stegersbach. „Es gibt allerdings einen Bereich der erwähnenswert ist und zwar ist das ein starker Anstieg des Zuzugs aus anderen Bundesländern, der sich auch auf die Arbeitslosenzahlen auswirkt.“ Generell erachtet Linda Kirisits es als positiv, dass nicht nur eine Branche von einer Erhöhung der Zahlen betroffen ist.