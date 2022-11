16-Jähriger aus Bezirk Güssing drohte mit Amoklauf

Werbung

Am Freitag, dem 11.11., ging ein Drohanruf beim Direktor der Mittelschule in Dornbirn ein. Der Schulleiter verständigte umgehend die Polizei. Rasch konnten Beamte des Landeskriminalamtes Vorarlberg über die Telefonnummer den Anrufer aus dem Burgenland ausfindig machen.

Der Jugendliche konnte kurze Zeit später an seiner Wohnadresse angetroffen werden.

Bei der Vernehmung zeigte sich der Jugendliche geständig. Er gab an in den letzten Tagen immer wieder Berichte über einen Amoklauf in Amerika gesehen zu haben. Aus Neugier wollte er wissen was passiert, wenn in Österreich ein Amoklauf angekündigt wird. Es suchte in diesem Zusammenhang wahllos nach einer Mittelschule, die sich weit entfernt von seinem Heimatort befindet. Der 16-jährige gab bei der Vernehmung auch an mehrere Schulen angerufen zu haben, könne sich aber nicht mehr erinnern welche Schulen dies waren.

Bei der durch die Staatsanwaltschaft Eisenstadt angeordneten Hausdurchsuchung konnten einige Datenträger sichergestellt werden. Eine Auswertung dieser Beweismittel soll nun zur Aufklärung weiterer Anrufe in Schulen dienen. Waffen oder gefährliche Gegenstände konnten bei der Durchsuchung nicht vorgefunden werden. Der 16-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt.

