Angriff auf die Lachmuskeln

Nach drei Jahren Pause kehrt das Faschingskabarett Güssing wieder auf die Bühne zurück. Großes Kino haben die Darstellerinnen und Darsteller versprochen und genau das bekamen das Publikum beim Premierenabend auch serviert.

Mit einem Appell für mehr Frieden, Toleranz und einem grenzenlosen Miteinander ist das Ensemble der Musical Kids in die Premiere gestartet. Auf der Bühne begeisterten neben Conférencier Kurt Resetarits, der mit viel Witz und Charme durch den Abend führte, auch Susanne Dunst, Florian Resetarits, Arthur Fandl, Monika Rauscher, Anja Becha, Paul Deutsch, Matthias Horvath, Thomas Schmidt, Laura Preininger sowie Hannes Hofbauer, Christian Keglevits und Franz Stangl.

Die musikalische Umrahmung übernimmt „Saxtrom“ unter der Leitung von Martin Fikis. Gespielt wird noch am 28. und 29. Jänner sowie am 3., 4. und 5. Feber im KUZ Güssing. Freitag und Samstag beginnen die Vorstellungen um 19 Uhr, Sonntag um 16 Uhr. Nähere Informationen und Tickets unter www.musicalguessing.com, 03322/ 43129 und per E-Mail: info@musicalguessing.com.

Mehr dazu lesen Sie in der nächsten BVZ.

