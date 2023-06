AK Güssing zieht zufrieden Bilanz

Mehr als 5.000 Beratungen wurden durchgeführt und mehr als 105.000 Euro für die ArbeitnehmerInnen im Bezirk Güssing im arbeitsrechtlichen Bereich erstritten.Das ersparte den Gang zum Gericht und damit auch einiges an Kosten und Energie. „Wir haben in 26 Fällen schriftlich interveniert und das ist jene Summe, die wir außergerichtlich erstreiten konnten –also ein echter Erfolg“, zog AK-Bezirksstellenleiter Erich Debellak Bilanz. „Die ersten Maßnahmen unserer ExpertInnen haben bereits eine generalpräventive Wirkung. Denn alleine das Wissen, dass die Arbeiterkammer an der Seite der steht, verhilft schon vielen zu ihrem Geld und erspart mühsame Gerichtsverhandlungen“, zeigt sich auch AK-Präsident Gerhard Michalitsch stolz.

Im Bereich Sozialrecht wurde 563 Mal beraten, 219 Beratungen wurden im Insolvenzbereich durchgeführt. Insgesamt wurden in der Bezirksstelle Güssing im Vorjahr neun Insolvenzen bearbeitet. Ein Betrag von mehr als € 95.431,00 wurde seitens der IEF Service GmbH. an die DienstnehmerInnen zur Auszahlung gebracht.