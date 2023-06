Robert Müller macht auch mit über 70 weiter

Die Suche nach einem Allgemeinmediziner in Güssing ging am 24. Mai erneut erfolglos zu Ende. Eine Lösung des Problems ist weiter nicht in Sicht. „Wir hatten keinen einzigen Bewerber, nicht einmal einen Interessenten“, sagt Thomas Bauer von der Ärztekammer Burgenland.

Und während die elfte Ausschreibung gerade vorbereitet wird, sorgt ein Punkt auf der Tagesordnung des Güssinger Gemeinderates für Aufmerksamkeit. Die „Beschlussfassung zur Gewährung eines Zuschusses im Rahmen der Landarztförderung für die Praxis für Allgemeinmedizin von Dr. Robert Müller“. Konkret geht es um die Möglichkeit, über die derzeit gesetzliche Altersgrenze von 70 Jahren hinaus arbeiten zu können. Und die Beschlussfassung im Gemeinderat erfolgte einstimmig. „Die Landesförderung ist an die Gemeindeförderung gekoppelt und muss mindestens gleich hoch sein. In diesem Fall sind es 35.000 Euro“, sagt Bürgermeister Vinzenz Knor. „Im Sinne der PatientInnen ist es unsere Pflicht,das zu tun“, sagt Knor.

Weltenbummler sieht keinen Grund aufzuhören

„Ich bin nicht extra aus Großbritannien zurück gekommen, um so rasch wieder aufzuhören. Es war doch ein ziemliches Investment“, sagt Robert Müller, der die Praxis in Güssing vor drei Jahren erst im Alter von 69 Jahren eröffnete. „Ruhestand ist kein Thema. Ich sehe keinen Grund aufzuhören, weil es mir Spaß macht, aber die Strukturen für Allgemeinmediziner sind schon sehr schlecht“, sagt der Globetrotter, der ursprünglich aus Burgau stammt und seinen Turnus in Südafrika machte. „Wenn eine Praxis für Allgemeinmedizin nur mit Hausapotheke lebensfähig ist, ist das schon bedenklich“, sagt Müller.

„Diese Frist wurde ja schon einmal verlängert und die läuft nun bis Ende 2025“, bestätigt Thomas Bauer von der Ärztekammer Burgenland. „Als die Altersgrenze angehoben wurde, war es ja eigentlich schon absehbar, dass wir Probleme bekommen könnten. Aber wenn ein Arzt über 70 fit ist und das gerne machen möchte, ist es natürlich in unserem Sinne“, spricht Böhm die Versorgungsproblematik an. Der Dachverband der Sozialversicherungsträger lehnt eine gesetzliche Änderung der Altersgrenze von 70 Jahren ab. Weil es nach wie vor Ziel ist, Kassenstellen mit jungen Ärzten zu besetzen.

