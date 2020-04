Zu den Aktivitäten der Dorfgemeinschaft zählt die jährliche Flurreinigungsaktion. An dieser nehmen in der Regel zehn bis zwölf Menschen teil. Aufgrund der Coronakrise wurde sie aber abgesagt. Dennoch nahm sich Edith Weber mit ihrem Gatten ein Herz, um ihren Ortsteil reinzuhalten. Sie entschlossen sich kurzerhand, alleine die Gräben und Wiesen vom Müll zu befreien. „Da wir die Flurreinigung wie alle Jahre in Rosenberg durch Corona nicht durchführen konnten, haben wir zwei uns entschieden es alleine zu machen“, sagt Weber, die gleichzeitig an alle Menschen den Appell richtet, den Müll an den dafür vorgesehenen Stellen oder zu Hause zu entsorgen.