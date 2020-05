Krankenschwestern zeigen Stärke in der Corona-Zeit.

Mit der „Challenge Nurse Power. Zeig deine Stärke in der Corona-Zeit“ will die ARGE Junge Pflege aus der Steiermark darauf hinweisen, dass das Pflegepersonal trotz erschwerter Bedingungen zu diesem Beruf steht. Ob man sich nun einen Anker – wie bei Popeye - auf den Unterarm malt, sich Gänseblümchen auf die Augenbrauen drapiert oder sich nur so zeigt, wie man ist, ausgepowert – aber stets einsatzbereit, die Damen des Burgenländischen Hilfswerk machen bei dieser Challenge gerne mit.