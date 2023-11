Olbendorf-Projekte fertig vor dem Winter

Das Gemeindeamt erstrahlt in neuem Glanz. Zusätzlich zum frischen Fassadenanstrich wurde für einen behindertengerechten Zugang zum Bankomat und den Geschäftslokalen im Gebäude gesorgt. Ein weiteres Projekt, dessen Abschluss Bürgermeister Wolfgang Sodl Freude bereitet, ist der Güterwegausbau Eisenberg-Haxbach. „Hier wurde ein circa 400 Meter langes Stück Güterweg ausgebaut um rund 310.000 Euro samt Kanal- und Wasserleitung. Der bestehende Kanal wurde überprüft und die Infrastruktur für zukünftige Hausplätze auch gleich in einem Zug geschaffen. Gut, dass das nun abgeschlossen ist“, informiert Sodl.

Energiegemeinschaft-Verein wird installiert

Um die in Olbendorf von Photovoltaikanlagen überschüssige produzierte Energie in gemeindeeigenen Gebäuden verwenden zu können, wird ein sogenannter Energiegemeinschaft-Verein gegründet. Dieser hat den Zweck, die Verteilung des Stroms aus finanztechnischer Sicht ordentlich zu dokumentieren, da unter anderem die PV-Anlagen in der Gemeinde weiter ausgebaut werden. Zu den bestehenden Anlagen am Feuerwehrhaus (4,42 kWp Anlage mit 16,56kWh Stromspeicher), dem Bauhof (4,86kWp Anlage) und der Mehrzweckhalle (10,00kWp Anlage) sind für 2024 die Erweiterung der PV am Feuerwehrhaus geplant sowie eine Neuerrichtung auf der Aufbahrungshalle und dem „Putzhaus“. Das Projekt wird von Andreas Schneemann vom solar.one in Stegersbach betreut. „Das wird in mehreren Gemeinde so gehandhabt, manchmal auch in Form von Genossenschaften; dabei kommt es auf die Größe der Gemeinde an. Mit dem Ausbau der PV-Anlagen in Olbendorf könnten sich zum beispiel auch andere Gemeinden bei dem Verein anschließen“, erklärt Schneemann.