Frau soll Schäferhündin geschlagen haben

Wegen Tierquälerei und Körperverletzung musste sich eine Frau am 3. November 2023 vor Gericht verantworten. Zwei Vorfälle aus dem August dieses Jahres wurden ihr zur Last gelegt.

Die Frau, die damals im Bezirk Güssing lebte, soll am 6. August die einjährige Schäferhündin einer Nachbarin mit dem 1,5 Meter langen Stiel einer Gartenhacke geschlagen haben. Am 18. August soll sie eine Nachbarin verletzt haben, indem sie ein Holzbrett auf sie warf.

Am 6. August, einem Sonntag, habe sie auf die Enkelin einer Nachbarin aufgepasst, berichtete die Angeklagte, die sich in Invaliditätspension befindet. Die Hunde einer weiteren Nachbarin aus der Wohnhausanlage hätten gebellt, das Mädchen habe sich gefürchtet.

Mit dem „Heindl“ in der Hand zum Zwinger

Um Unkraut in einem Blumenbeet zu jäten, habe sie ein „Heindl“ in der Hand gehabt, so die Angeklagte.

Sie habe sich dem eingezäunten Bereich, wo die Hunde der Nachbarin untergebracht sind, genähert und vergeblich versucht, sie durch „Reden zu beruhigen“.

„Dann habe ich leider etwas gemacht, was man nicht tut, was ich noch nie getan habe“, sagte die 53-Jährige vor Gericht.

„Ich hatte noch das Heindl in der Hand“, sagte sie. Mit dem Holzstiel habe sie über den 1.80 Meter hohen Zaun gelangt und auf ein Holztor im Zwinger eingeschlagen. „Ich wollte sie einschüchtern“, sagte die Angeklagte.

Richterin: „Ein Schäferhund ist ein Wachhund!“

„Ein Schäferhund ist ein Wachhund!“, ermahnte sie die Richterin. „Der wird davon ja nicht ruhiger, sondern bellt noch lauter!“

„Das merkte ich“, gab die Angeklagte kleinlaut zu.

Von einem Balkon aus beobachtete eine andere Nachbarin angeblich den Vorfall. Sie gab später ihre Zeugenaussage bei der Polizei zu Protokoll. „Ich konnte wahrnehmen, wie sie zwei- bis dreimal auf den Hund einschlug. Sie schlug ihm auf den Rücken“, hatte die Frau angegeben.

Angeklagte: „Ich bin eine Tierliebhaberin!“

„Das stimmt nicht!“, empörte sich die Angeklagte. „Ich bin eine Tierliebhaberin!“ Außerdem könne die Nachbarin vom Balkon aus gar nicht bis zu der Stelle sehen, wo sie damals gestanden sei.

Die Zeugin vom Balkon konnte dazu bei Gericht nicht befragt werden, weil sie sich am Tag vor der Verhandlung bei der Richterin krankgemeldet hatte.

Darüber wunderte sich eine weitere Zeugin, nämlich jene Frau, die von der Angeklagten mit einem Holzbrett verletzt wurde.

„Sie ist nicht krank! Heute um halb sieben ging sie mit ihrem Hund spazieren“, erzählte sie. „Ich sagte, ich fahre jetzt weg, wann fährst du? Sie sagte, sie beeilt sich schon...“

Zeugin täuschte offenbar Krankheit vor

Dass die Zeugin die Erkrankung offenbar nur vorgetäuscht hatte, erregte den Unmut der Richterin, drohte doch die Verhandlung wegen dieser fehlenden Zeugenaussage nicht beendet werden zu können.

Befragt wurde die anwesende Zeugin zu dem Vorfall am 18. August. An diesem Tag habe sie beobachtet, so die Frau, wie die Angeklagte einen Pavillon abbaute. Das habe sie fotografieren wollen. Da sei die Angeklagte mit einem Holzstück in jeder Hand auf sie zugerannt und habe ein Holzstück auf sie geworfen.

Dabei habe sie eine Verletzung im Bereich der Rippen erlitten, sagte die Frau.

Nur in Unterwäsche von Nachbarin gefilmt?

Die Angeklagte hatte bestritten, die Nachbarin verletzt zu haben. Diese Nachbarin habe seine Mandantin gefilmt, obwohl sie nur mit Unterwäsche bekleidet gewesen sei, führte der Verteidiger aus. „Um die Situation zu beenden, warf sie ein Holzscheit auf die Frau, dazu wäre es nicht gekommen, wenn sie nicht provoziert worden wäre“, erklärte der Anwalt.

Mehr als 3.000 Euro Schmerzensgeld und Schadenersatz machte die Anwältin des Opfers für die bei dem Vorfall verletzte Frau geltend. Diese hatte laut Ambulanzkarte bei dem Vorfall eine Prellung erlitten.

Am Ende des umfangreichen Beweisverfahrens übernahm die Angeklagte nach Rücksprache mit dem Verteidiger doch die Verantwortung für die Attacke auf Tier und Mensch.

Angeklagte: „Es war ein megagroßer Fehler“

„Es war ein megagroßer Fehler“, sagte sie.

Im Rahmen einer Diversion muss die 53-Jährige jetzt 120 Stunden gemeinnützige Leistungen erbringen. Sie muss die Rechnung für das Röntgen des verletzten Hundes bezahlen und an die verletzte Frau 360 Euro überweisen.

Damit erklärte sich die Angeklagte, die zwei Wochen nach dem zweiten Vorfall in die Steiermark übersiedelt war, einverstanden.