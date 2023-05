30 Jahre Holzausbildung in Güssing

Das Holzausbildungszentrum des BFI in Güssing ist 30 Jahre alt und dieser runde Geburtstag wurde mit einem Tag der Offenen Tür gefeiert. Denn was 1993 ganz zart begann, hat sich mittlerweile zu einer wichtigen Bildungseinrichtung für das Holzhandwerk im Südburgenland entwickelt.

Insgesamt sind es weit über 600 Lehrlinge und Facharbeiter, die hier ausgebildet wurden. Zu Beginn am Standort Deutsch Tschantschendorf, ab 2033 in Güssing. Auf knapp 2.000 m² an Räumen und ca. 8000 m² an Außenflächen, wo modernste Holzbearbeitungsmaschinen, Maschinen für den Gartenbereich sowie Werkzeug und Geräte für den Garten und Holzbereich zur Verfügung stehen. „Das Holzausbildungszentrum Güssing ist zu einem wichtigen Eckpfeiler in der Region geworden und hat vielen Menschen die Chance gegeben, ihre Träume zu verwirklichen. Doch das „HAZ“ ist mehr als eine Ausbildungsstätte. Es bietet die Chance, sich beruflich weiterzuentwickeln und damit die Lebensqualität zu steigern. Es ist ein Ort der Begegnung und des Austauschs. Hier entstehen Freundschaften und Beziehungen, die oft ein Leben lang halten“, heißt es seitens des BFI. Und dieser Erfolg wurde durch die jahrelange Unterstützung des AMS Burgenland möglich.

