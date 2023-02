Strem bietet Raum für Kunst: Ende März geht’s weiter

Gerade mal im Dezember eröffnete in der südburgenländischen Gemeinde Strem die neue Kunstgalerie „Dezentral“ mit einer Fotoausstellung, und schon wird es Ende März eine brandneue Ausstellung zu sehen geben.

Der aus Wien kommende Galerie-Inhaber Klaus Mähring schwärmt vom bisherigen Erfolg und dem Südburgenland: „Bis jetzt hatten wir zwei Ausstellungen hier in der Galerie und die waren wirklich gut besucht. Man merkt einfach, dass hier die Nachfrage, das Interesse und der Geschmack vorhanden sind.“

„Tinski ist derzeit noch voll in der Produktion“

Tinski, so lautet der Künstlername der Ausstellerin, ist derzeit noch am Schaffen und Werkeln. „Tinski wird am 24. März um 16 Uhr ihre Ausstellung „Moonology“ eröffnen. Die Ausstellung ist dann immer an den Wochenenden geöffnet, Details folgen noch. Es werden Malereien und Zeichnungen, Acryl- und Tuschezeichnungen, auch kleine Skulpturen ausgestellt.

Ihre Arbeiten sind im wahrsten Sinne des Wortes grenzenlos; ob Malerei, Skulptur, Installation, Gardening; ob introvertiert, politisch oder fröhlich; Tinski lotet den Raum, den Kunst uns bietet, genussvoll aus, ignoriert dabei eventuelle Grenzen und produziert mit ihrer künstlerischen Lebendigkeit Werke, die die Betrachter freudig und nachdenklich stimmen“, findet Klaus Mähring nur Lob.

