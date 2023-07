Strem: Motorboot trifft Gitarre

Der Grazer Musiker Martin Moro, der von Musik-Experten zurecht als Österreichs begnadeter „Fingerpicking Style“- Gitarrist bezeichnet wird, besticht nicht nur durch beherztes Gitarrenspiel, sondern auch mit seiner samtigen Stimme, humorigen Conferencen und launigen Kommentaren und genau das zeigte er am vergangenen Freitag auch im Kulturstadl in Strem. Virtuose Fingerstyle-Gitarre, Folk, Gospel und groovige Bluesklänge fanden sich in einem stimmungsvollen Programm wieder. Neben seinen Solokonzerten tritt Moro auch regelmäßig mit diversen Größen der österreichischen Gitarren-Szene, wie dem Ausnahme-Jazzgitarristen Mario Berger und dem Meister der Blues Gitarre „Sir Oliver Mally“, auf. Fünf Solo CD s, unzählige Engagements als Studiomusiker, Arrangeur und Produzent in Deutschland & Österreich, sowie Filmmusik runden das Bild über diesen einzigartigen Musiker ab.

Heimspiel für Kurt Gober

Die burgenländische Austropop-Legende und Schöpfer des Songs „Motorboot“ , Kurt Gober, verführt seit einigen Jahren als HANG-Spieler in die Welt der perkussiven Metalle. Bei seinem Heimspiel in Strem zeigte sich das Publikum begeistert. Gober hat somit nach seiner 35-jährigen Tätigkeit am J.J.Fux-Konservatorium Graz und seiner Austropop-Vergangenheit ein neues, musikalisches Zuhause gefunden, war man sich auch im Publikum einig.

Gober mit Johannes Silberschneider und Stub’n Tschäss auf Tour

Dabei bleibt für Kurt Gober aber auch noch Zeit für Musik & Leseprojekte wie mit dem Schauspieler Johannes Silberschneider & Stub’n Tschäss, Opus-Mastermind & Live is life-Erfinder Ewald Pfleger & Sohn Paul, Uli Bree, Erfinder der Vorstadtweiber, Joesi Prokopetz, Boris Bukowski, dem „Vokal Forum Graz“ u.a.

Johannes Silberschneider liest Herms Fritz & singt zur Musik von Stub'n Tschäss, dem auch die burgenländische Austropop-Legende Kurt Gober sowie Klaus Ambrosch und Chris Seiner angehören. Foto: Johannes Gellner, Johannes Gellner

Mit Silberschneider & Stub'n Tschäss gastiert Kurt Gober im August unter anderem in Eisenerz (3. August), Klagenfurt (16. August) und Mautern (18. August). "Ein umwerfend komischer Abend mit Mundart-Gedichten vom Herms Fritz und rockig-jazziger Musik - schräg, lyrisch, überraschend und berührend", verspricht Gober.