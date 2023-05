AVITA gewinnt Falstaff Spa Award 2023

Die schönsten Wellness-Oasen wurden mit dem „Falstaff SPA Awards 2023“ prämiert. Das AVITA Resort in Bad Tatzmannsdorf erhielt 92 von 100 möglichen Punkten und zählt damit zu den besten SPA-Hotels im gesamten deutschsprachigen Raum. Die Bewertung der Hotels erfolgte von der Leserschaft, insbesondere von den Mitgliedern des Falstaff Travel Clubs, aber auch von erfahrenen Reiseexperten, die genau wissen, was in den fünf Kategorien „Ambiente“, „SPA-Bereich“, „Treatments“, „Sport & Fitness“ und „Kulinarik“ gefragt ist.

„Die Auszeichnung freut uns natürlich sehr“, sagt AVITA Geschäftsführer Peter Prisching. „Die Konkurrenz ist groß, da gibt es viele gute Mitbewerber, die Prämierung zeigt, dass wir mit unseren Ideen und Konzepten richtig liegen“, sagt Prisching.

