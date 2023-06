Das beste Eis kommt aus Eberau

Karotte-Mango, knuspriger Kürbiskern-Cheescake, Feige, Hanf-Nougat oder Pina-Colada: bei Robert Gansfuss kommt nicht definitiv nicht nur Vanille, Schoko oder Erbeere in die Eisvitrine. Mittlerweile werden aus 55 verschiedenen Eissorten, täglich 20 frisch produzierte Kreationen, davon auch sieben vegane Sorten.

Für seine ausgefallenen Eiskreationen ist der Eberauer Konditor mittlerweile bis über die Grenzen bekannt. „Ob aus dem Nordburgenland oder der Steiermark, es hat sich mittlerweile herumgesprochen, dass unser Eis ganz besonders gut ist“, freut sich Gansfuss.

Freuen kann er sich aber auch über mehrere Auszeichnungen. Für den dritten Bundessieg in Folge und somit das „Goldene Stanitzel“ auf der Messe Wieselburg hat es heuer zwar nicht ganz gereicht, aber mit neun Medaillen, davon drei Goldene für die Eiskreationen knuspriger Kürbiskern-Cheescake, Karotte-Mango und Hanf-Nougat, gehört Gansfuss zu den Abräumern, der sich aber noch über eine weitere Auszeichnung freuen kann. Im Falstaff-Ranking wurde sein Café Crustulum zum beliebtesten Eissalon im Land gekürt.

Seine Eisrezepte will der Konditormeister selbstverständlich nicht verraten, dafür aber das Geheimnis seines Erfolgs. „Ich bin sehr selbstkritisch, vor allem in Sachen Qualität. Die Milch in meinen Eissorten kommt direkt vom Bauern, die Früchte aus der Umgebung oder dem eigenen Garten und genau diese Regionalität und Saisonalität schmeckt man eben“, erklärt Gansfuss.

Seine neueste Eis-Kreation? „Ein Maulbeereis, mit Früchten, gepflückt direkt vor dem Caféhaus“, erklärt er.

Und was in den Eisbechern von Robert Gansfuss auch nie fehlen darf, „natürlich die Portion Liebe, mit der alle Eissorten zubereitet werden.“